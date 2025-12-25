10 đơn vị Nga khép vòng vây Myrnohrad, mặt trận Donestk "rực lửa"

Binh sĩ Ukraine vác đạn (Ảnh: AFP).

Lực lượng Nga đang gia tăng sức ép lên Myrnohrad ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine đã tăng cường hệ thống phòng thủ, theo thông báo của Quân đoàn số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không trên Telegram.

“Đối với Nga, việc giành được khu dân cư có ý nghĩa quan trọng cho các bước tiến tiếp theo theo hướng này", thông báo viết.

Quân đội Ukraine cho biết thêm rằng lực lượng Nga đã tập trung khoảng 10 đơn vị tại khu vực Myrnohrad (không nêu rõ quân số). Để kiềm chế đối phương, hệ thống phòng thủ của Myrnohrad đã được tăng cường thêm lực lượng và trang bị.

Cụ thể, các “hành lang” hậu cần dẫn tới phần phía tây Myrnohrad đã được củng cố bằng các đơn vị mới nhằm nỗ lực duy trì việc tiếp tế.

Các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 38 và Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 79 đang triển khai nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn đối phương tại khu vực Myrnohrad. Trọng tâm của họ là những khu vực nơi lực lượng Nga đang tìm cách xâm nhập vào thành phố.

Tuy nhiên, tình hình dường như đang trở nên bất lợi cho Ukraine. Ngày 23/12, nghị sĩ kiêm Thư ký Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), ông Roman Kostenko, cảnh báo rằng lực lượng Ukraine tại Myrnohrad đang ở trong tình trạng “bị bao vây về mặt tác chiến”.

Ông cảnh báo rằng khả năng tiến vào thành phố hoặc đưa tiếp tế tới đó có thể đang gặp nguy hiểm.

Trong khi đó, vài tuần trước đã xuất hiện thông tin cho biết lực lượng Ukraine đã rút khỏi các vị trí tại khu vực các khu dân cư Lisivka và Sukhyi Yar, nằm gần Myrnohrad.

Myrnohrad nằm ngay sát Pokrovsk, khu vực mà Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn nhưng Ukraine bác bỏ. Kiev nói rằng, Nga mới đang giành được 80% lãnh thổ của vùng này.

Cục diện mặt trận Donetsk (Ảnh: ISW).

Ngoài ra, quân đội Nga đang tìm cách đột phá về Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk. Các vị trí của Ukraine liên tục bị những nhóm bộ binh nhỏ tập kích, và trong suốt một ngày, các công sự còn phải hứng chịu hàng trăm đợt pháo kích.

Đại úy Dmytro Zinyuk, sĩ quan báo chí của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100, cho biết, trong một ngày có thể xảy ra tới 300 đợt pháo kích, đối phương sử dụng súng cối, pháo binh và UAV nhằm phá hủy công sự và tiến lên.

Theo ông Zinyuk, quân đội Nga không ngừng tìm cách đột phá về phía Kostiantynivka. Bên cạnh các đợt xung phong thường xuyên của những nhóm bộ binh nhỏ, hiện họ còn sử dụng phương tiện cơ giới.

“Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi liên tục quan sát thấy đối phương tăng cường lực lượng. Họ gần như 24/7 tìm cách tấn công các vị trí của chúng tôi, bao gồm cả các nhóm bộ binh nhỏ và việc sử dụng phương tiện cơ giới", quân nhân này cho biết.

Ukraine đã tích cực sử dụng UAV, cũng như robot mặt đất (UGS). Quân đội Nga cũng tìm cách sử dụng robot, nhưng phối hợp cùng các nhóm quân xâm nhập, tạo nên thế đối đầu giằng co.

Kể từ tháng 9/2025, quân đội Nga đã tìm cách thâm nhập Kostiantynivka bằng các nhóm bộ binh nhỏ. Họ cố gắng vòng tránh các cứ điểm của Ukraine và xâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ để tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công.

Giới quan sát cho rằng đến cuối năm 2025, Nga sẽ tìm cách tạo điều kiện cho các chiến dịch tiếp theo tại Kostiantynivka, bởi thành phố này, cùng với Huliaipole ở tỉnh Zaporizhia, có thể trở thành điểm trọng tâm cho các nỗ lực của Nga trong năm 2026.