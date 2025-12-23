Nga phóng dồn dập hơn 670 tên lửa và UAV, lưới điện Ukraine "sập nguồn"

Một lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở tỉnh Chernihiv sau trận tập kích quy mô lớn của Nga vào ngày 23/12 (Ảnh: Kyiv Independent).

Không quân Ukraine xác nhận lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine vào đêm 22/12, rạng sáng 23/12, sử dụng máy bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa phóng từ trên không và mặt đất.

Không quân Ukraine xác nhận phát hiện và theo dõi 673 mục tiêu tấn công trên không, bao gồm 38 tên lửa và 635 UAV các loại của Nga, trong trận không kích mới nhất.

Ukraine đã triển khai các máy bay chiến đấu, các đơn vị tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và hệ thống không người lái, cũng như các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ để đối phó loạt tên lửa và UAV Nga.

Theo thống kê của chính quyền Ukraine, trận không kích quy mô lớn của Nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công của Nga cũng gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên khắp các khu vực ở Ukraine khi người dân đang chuẩn bị đón Giáng sinh.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, cuộc tấn công phối hợp mới nhất của Nga đã gây thiệt hại nặng nề nhất cho các cơ sở năng lượng ở khu vực phía tây.

Công ty điều hành lưới điện Ukraine cho biết hầu hết các khu vực đều bị mất điện khẩn cấp do trận không kích của Nga.

Theo chính quyền địa phương, cơ sở hạ tầng trọng yếu và cơ sở năng lượng đã bị hư hại ở các khu vực phía bắc Chernihiv, phía tây Lviv và phía nam Odessa.

Ba Lan, quốc gia thành viên NATO giáp biên giới phía tây Ukraine, thông báo các máy bay chiến đấu của Ba Lan và các đồng minh đã được triển khai để bảo vệ không phận Ba Lan sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào khu vực phía tây Ukraine.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào một tòa chung cư ở Kiev ngày 23/12 (Ảnh: Reuters).

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm tại Ukraine.

“Cuộc tấn công của Nga gửi đi một tín hiệu vô cùng rõ ràng về các ưu tiên của Nga”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X, xác nhận hơn 30 tên lửa và 650 UAV được phóng trên ít nhất 13 khu vực ở Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng và hậu cần của Ukraine để gia tăng áp lực lên Kiev và tác động đến các cuộc đàm phán hòa bình.

Các cuộc đàm phán hòa bình được tổ chức vào cuối tuần qua tại Miami có sự tham gia của các quan chức Mỹ cùng các phái đoàn Ukraine và châu Âu. Đồng thời, Mỹ cũng tiến hành các cuộc tiếp xúc riêng với các đại diện của Nga, khi Washington thăm dò khả năng đạt được một thỏa thuận.

Ngày 16/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn dịp Giáng sinh vì thỏa thuận này có thể mang lại cho Ukraine khoảng thời gian tạm dừng giao tranh để tập hợp lực lượng.

Mặc dù đã có nhiều vòng đàm phán, số phận của các cuộc đàm phán hòa bình vẫn còn bấp bênh do Moscow từ chối nhượng bộ.