Nga sử dụng công nghệ “tàng hình” để né UAV Ukraine

Nga và Ukraine đang tăng cường công nghệ ngụy trang chống UAV (Ảnh minh họa: RBC).

“Nga đang sử dụng những loại áo choàng và bộ đồ đặc biệt hiệu quả vào ban đêm. Sáu tháng qua, họ đã tiến bộ đáng kể về vật liệu. Với một số UAV, chúng gần như vô hình. Đôi khi chúng tôi phải dùng đạn dược để buộc chúng lộ diện”, Thiếu tá Yurii Fedorenko, Chỉ huy Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 429 Achilles của Ukraine, cho biết ngày 31/8.

Ông cho biết UAV Molniya của Nga là mối đe dọa nghiêm trọng vì có thể mang tới 7kg thuốc nổ.

“Chúng được sử dụng để tấn công các tuyến hậu cần và vị trí. Đây là mối đe dọa đáng kể, nhưng lực lượng của chúng ta đang đối phó. Chỉ riêng hôm nay, chúng tôi đã bắn hạ hơn sáu UAV trinh sát của đối phương”, ông Fedorenko nói thêm.

Ông Fedorenko nhấn mạnh pháo binh vẫn là yếu tố then chốt trên chiến trường. Ở những khu vực UAV khó tiếp cận, các đơn vị pháo binh Ukraine hoạt động như những lực lượng bắn tỉa, chia cắt các nhóm tấn công của đối phương.

Gần đây, UAV cảm tử của Tiểu đoàn Korsar (Ukraine) đã tấn công chính xác vào khí tài Nga ở hướng Pokrovsk. Đòn tấn công đã phá hủy một xe tăng và nhiều phương tiện mà lực lượng Nga dùng để di chuyển dọc mặt trận.

UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine. Ngoài việc thúc đẩy phát triển các công nghệ và chiến thuật UAV mới nhằm tăng hiệu quả tấn công, cả Nga và Ukraine cũng chú trọng đến các giải pháp đối phó với UAV của đối phương.

Ví dụ, Ukraine được cho là đã tăng đáng kể tầm hoạt động của UAV lên đến hàng nghìn km. Trong khi đó, Nga áp dụng chiến thuật mới, tăng quy mô các cuộc không kích, có cuộc sử dụng hơn 700 UAV và tên lửa để gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Trong bối cảnh UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, binh sĩ Ukraine cũng đã bắt đầu áp dụng những dạng ngụy trang mới, đáng chú ý nhất là bộ đồ chống UAV có tên “Phantom Skin”.

Bộ đồ này được thiết kế nhằm che chắn binh sĩ trước các hệ thống camera và cảm biến nhiệt mà UAV thường dùng để xác định mục tiêu. Phantom Skin và các loại trang phục tương tự giúp binh sĩ hòa nhập vào môi trường xung quanh và giảm tín hiệu hồng ngoại mà các thiết bị cảm biến nhiệt thu nhận.

Ngoài ngụy trang quang học truyền thống, vật liệu ngụy trang nhiệt cũng hỗ trợ binh sĩ tránh bị phát hiện bởi camera nhiệt lắp trên UAV trinh sát.

Những bộ đồ chống UAV đang nhanh chóng trở thành trang bị thiết yếu, sau khi ban đầu được phát triển riêng để đối phó với mối đe dọa từ UAV 4 cánh quạt của Nga. Binh sĩ Ukraine hiện đã đưa chúng vào thử nghiệm trong thực chiến, và hiệu quả giảm nguy cơ bị tấn công đã được chứng minh.

Dù công nghệ “tàng hình” chống UAV đầy triển vọng, nhưng thách thức vẫn còn. Không có hệ thống nào hoàn hảo, và hiệu quả phụ thuộc vào loại UAV đối phương sử dụng cũng như môi trường tác chiến.

Khi công nghệ UAV tiếp tục phát triển, các biện pháp ngụy trang cũng cần liên tục cải tiến để duy trì hiệu quả, kéo theo một cuộc chạy đua đổi mới công nghệ không ngừng.

Theo giới quan sát, ngụy trang chống UAV sẽ ngày càng tinh vi hơn, đặc biệt qua những bài học rút ra từ chiến sự ở Ukraine. Trong bối cảnh xung đột ngày càng phụ thuộc vào UAV, những cải tiến này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho binh sĩ.