Ukraine chặn mũi đột phá, vây bọc lực lượng Nga gần Pokrovsk

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: EP).

Lực lượng Ukraine đã bao vây các đơn vị Nga tại hướng Dobropillia và giành lại gần 175km² trong một cuộc phản công đối phương, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi thông báo ngày 29/9.

“Nhờ các hành động được lên kế hoạch kỹ lưỡng của quân đội Ukraine, một số đơn vị của Nga đã bị vây bọc”, ông Syrskyi nói sau cuộc họp với các chỉ huy tham gia chiến dịch.

Dobropillia nằm trên tuyến đường cao tốc chính dẫn tới Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Việc Ukraine mất nút giao thông này sẽ mở đường trực tiếp cho quân Nga tiến tới 2 trung tâm chiến lược đó.

Theo Socportal, suốt mùa hè, bộ binh Nga đã tiến từ Novotoretske về phía các khu định cư lân cận, tìm cách cắt tuyến cao tốc Dobropillia - Kramatorsk. Các nhà phân tích của dự án DeepState của Ukraine báo cáo rằng các hoạt động của đối phương ở khu vực phía bắc giữa Dobropillia và Druzhkivka bắt đầu gia tăng từ mùa hè năm 2025.

Dobropillia nằm trên tuyến tiếp tế quan trọng tới Pokrovsk (Ảnh: Telegraph).

Đến tháng 7, tình hình trở nên nguy hiểm đến mức lực lượng Ukraine cảnh báo không nên di chuyển trên tuyến đường này cả ngày lẫn đêm do các cuộc tấn công liên tiếp bằng UAV FPV. Địa hình phức tạp, dày đặc mìn khiến cả tấn công lẫn phòng thủ đều vô cùng khốc liệt.

Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine.

Tháng trước, Nga đã tấn công kiểu xâm nhập, lách qua những lỗ hổng để xuyên qua một trong những tuyến phòng thủ then chốt nhất của Ukraine ở Donetsk.

Nga, với ưu thế về mặt nhân lực gấp 3 và vũ khí dồi dào, đã mở một đợt tiến công sâu 10km vào thị trấn Dobropillia, nằm cách Pokrovsk khoảng 19km về phía bắc. Hướng tiến công của Nga tạo ra một "mấu lồi" chọc sâu vào khu vực mà Ukraine kiểm soát, tác động tới hệ thống hậu cần của đối phương.

Ukraine kỳ vọng có thể giành lại mũi thọc sâu này để ngăn Nga mở rộng khu vực mà họ kiểm soát trong bối cảnh Kiev ước tính Moscow đã điều động tới 150.000 binh sĩ xung quanh Pokrovsk.

Vào giữa tháng này, Ukraine thông báo đang phản công chống lại Nga ở mặt trận miền Đông trong khi Moscow thông báo đang đạt được đà tiến ở tất cả các khu vực.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, phía Ukraine đang ngăn chặn cơ hội của Nga nhằm tiến hành một chiến dịch tấn công toàn diện, "điều mà họ đã lên kế hoạch từ lâu và đặt nhiều kỳ vọng”.

Khi đó, ông Zelensky cũng nhận định Nga đang lên kế hoạch cho 2 chiến dịch tấn công quy mô lớn nữa tại Ukraine. Ông Zelensky cũng tin rằng lực lượng Nga sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine. Theo ông, đây không thể là một “quân bài” mặc cả của Nga.

Mặt khác, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cho biết cho biết quân đội Nga đang giành được bước tiến ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine cũng như ở các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Trong một diễn biến khác, Nga ngày 29/9 tuyên bố các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Zapad đã tiến công ở mặt trận Krasny Liman và giành được thị trấn Kirovsk thuộc Donetsk.

Theo phía Nga, dù thị trấn này có quy mô nhỏ, nhưng nó đã được biến thành một khu vực phòng thủ kiên cố. Bộ chỉ huy Ukraine đã điều khoảng 19 tiểu đoàn để bảo vệ nơi này.

Kirovsk là tuyến phòng thủ kiên cố cuối cùng phía trước Krasny Liman, một thành phố trọng yếu do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát trong nhiều năm qua. Việc giành được Kirovsk mở ra con đường trực tiếp cho quân đội Nga tiến về Slavyansk và Kramatorsk, các thành phố trọng yếu thuộc vành đai pháo đài của Ukraine ở Donbass.