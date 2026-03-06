Kiev cáo buộc Hungary bắt giữ 7 nhân viên ngân hàng Ukraine vận chuyển tiền

Mối quan hệ Ukraine - Hungary căng thẳng (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha sáng 6/3 cáo buộc Hungary tạm giữ 7 nhân viên ngân hàng quốc doanh Ukraine khi họ trên đường từ Áo trở về Ukraine bằng 2 ô tô của ngân hàng.

Ngoại trưởng Sybiha cho biết lý do chính thức của việc bắt giữ “vẫn chưa được biết rõ” và Kiev đã gửi một “công hàm chính thức” yêu cầu Hungary trả tự do các nhân viên ngân hàng. Nhà ngoại giao Ukraine chỉ trích hành động của Hungary là “bắt giữ con tin”.

Ông nói hiện chưa rõ tình trạng của các nhân viên ngân hàng này.

Ngân hàng nhà nước Ukraine Oschadbank cho biết, hệ thống định vị GPS trên các phương tiện cho thấy những chiếc xe mà 7 nhân viên sử dụng để vận chuyển tiền đang ở khu vực trung tâm Budapest.

Hungary hiện chưa đưa ra bình luận.

Những cáo buộc mới này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Budapest tiếp tục leo thang, liên quan đến việc gián đoạn dòng chảy dầu Nga quá cảnh sang Hungary.

Đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu thô của Nga tới Hungary và Slovakia, đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1 sau khi một cuộc tấn công của Nga làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố ý ngừng trung chuyển.

Trong khi đó, Hungary đã có thêm các biện pháp đáp trả trong những tuần gần đây, bao gồm phủ quyết gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga vào ngày 23/2 và chặn khoản vay 90 tỷ euro do EU hậu thuẫn dành cho Kiev.

Một nguồn tin am hiểu lập trường của Hungary nói, Budapest dự định duy trì quan điểm này cho đến khi việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, vào ngày 5/3, tuyên bố ông sẽ sử dụng “các công cụ chính trị và tài chính” để buộc Ukraine mở lại đường ống Druzhba. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho đến nay nói rằng ông không ủng hộ việc khôi phục đường ống.

Hungary và Slovakia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba. Hai quốc gia này nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Hungary và Slovakia, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.

Hungary và Slovakia cũng đã kêu gọi tiến hành một cuộc kiểm tra chung đối với đường ống bị hư hại với sự tham gia của EU, một đề xuất mà Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẵn sàng xem xét nếu có yêu cầu chính thức.

Được coi là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô qua quãng đường khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống với công suất khoảng 2 triệu thùng/ngày này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.