EU lo Ukraine thất thế trước Nga vì chiến sự ở Iran

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas (Ảnh: Reuters).

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc chống lại Nga, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cảnh báo hôm 5/3.

Bà Kallas nói với các phóng viên khi bà chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các ngoại trưởng EU và các đối tác vùng Vịnh rằng cuộc xung đột với Iran đã có “tác động rõ ràng đến cuộc chiến ở Ukraine”, cụ thể là làm cạn kiệt các kho dự trữ toàn cầu về năng lực phòng không, chẳng hạn như các hệ thống đánh chặn UAV.

“Những năng lực phòng thủ vốn cần thiết cho Ukraine hiện cũng được chuyển tới Trung Đông. Ngoài ra còn có vấn đề về chuỗi cung ứng những năng lực mà Ukraine cần thì giờ đây Trung Đông cũng cần, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không", bà Kallas nói.

Iran đã tập kích các nước láng giềng bằng UAV và tên lửa để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào nước này hôm 28/2. Các quốc gia vùng Vịnh như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đang tiêu hao nhanh chóng kho dự trữ phòng không của mình để chống lại các đợt tấn công.

Bà Kallas cũng cảnh báo rằng giá dầu tăng do chiến sự ở Trung Đông có thể mang lại lợi ích cho Moscow. “Khi giá dầu tăng, điều đó thực sự giúp Nga có thêm nguồn tài trợ cho cuộc chiến”, bà nói. Giá dầu toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái sau các cuộc tấn công do Washington dẫn đầu nhằm vào Tehran.

“Vì vậy chúng ta cần phải thúc đẩy lệnh cấm các dịch vụ hàng hải, để thực sự hạn chế đội tàu bóng tối, qua đó giảm nguồn thu từ dầu mỏ mà Nga dùng để tài trợ cho cuộc chiến này”, bà Kallas nói thêm, ám chỉ đề xuất của EU về việc cấm mọi dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga.

Đây là một phần trong gói trừng phạt thứ 20 của EU hiện vẫn chưa được phê chuẩn do bị Hungary phản đối.

Bà Kallas đồng thời cho rằng Ukraine có thể sử dụng kinh nghiệm của mình trong việc chống lại UAV và tên lửa của Nga để giúp các quốc gia vùng Vịnh “chống trả” trước UAV Iran. Bà cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng vùng Vịnh vào ngày 5/3.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tình hình năng lượng trong Liên minh châu Âu đang xấu đi từng ngày đối với cả người dân lẫn ngành công nghiệp.

“Thực sự, tình hình đang trở nên phức tạp hơn từng ngày đối với người châu Âu, đối với người dân từ góc độ hóa đơn năng lượng cho hộ gia đình, và từ góc độ ngành công nghiệp, vốn đang trở nên kém cạnh tranh hơn theo từng giờ”, ông nói với các phóng viên.

Tuy vậy, ông Peskov lưu ý rằng quyết định cắt nguồn cung khí đốt cho EU vẫn chưa được đưa ra.

“Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh rõ rằng đây không phải là một quyết định, mà chỉ là một đề xuất, hay chính xác hơn là nhiệm vụ giao cho chính phủ nghiên cứu vấn đề", ông nói.

Ông Peskov cho biết đề xuất của ông Putin về việc phân tích triển vọng chuyển hướng nguồn cung khí đốt sang các thị trường mới là hành động phù hợp với lợi ích của Moscow.

“Mọi người đều đã nghe rõ phát biểu của ông Putin ngày hôm qua. Người Mỹ đang chào bán một mặt hàng đắt đỏ (năng lượng), chúng tôi có mặt hàng của mình, và có những thị trường thể hiện sự quan tâm. Vì vậy ở đây tất cả đều hành động vì lợi ích của chính mình”, ông nói.