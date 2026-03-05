Báo Anh: Mỹ tính mua UAV đánh chặn của Ukraine đối phó hỏa lực Iran

UAV đánh chặn của Ukraine (Ảnh: UP).

Mỹ và ít nhất một quốc gia Vùng Vịnh đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc mua UAV đánh chặn của Ukraine được thiết kế để bắn hạ các UAV Shahed do Iran sản xuất, báo Anh Financial Times dẫn nguồn tin từ một đại diện từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đưa tin.

Sau khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran, các quốc gia vùng Vịnh phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bằng UAV Shahed của Iran, loại mà Tehran được cho là đã tích trữ hàng chục nghìn chiếc.

Các quốc gia Trung Đông hiện đang tìm kiếm những hệ thống phòng thủ mới rẻ hơn tên lửa Patriot. Một UAV Shahed có giá khoảng 30.000 USD, trong khi một tên lửa đánh chặn có thể có giá hàng triệu USD mỗi quả. Việc dùng tên lửa phòng không để hạ UAV được xem là không hiệu quả về mặt kinh tế trong thời gian dài.

Financial Times lưu ý rằng Ukraine là quốc gia đầu tiên triển khai các UAV đánh chặn được sản xuất hàng loạt, có giá chỉ vài nghìn USD mỗi chiếc, để ngăn cản các phiên bản Shahed của Nga được phóng với số lượng lớn nhằm vào các thành phố Ukraine.

Lầu Năm Góc được cho là đang đặc biệt quan tâm đến kinh nghiệm của Ukraine.

Một quan chức Ukraine mô tả các cuộc thảo luận với Lầu Năm Góc là “vấn đề nhạy cảm”. Một đại diện ngành công nghiệp quốc phòng cũng cho biết mọi thương vụ bán hệ thống của Ukraine, ngay cả khi được sản xuất ở nước ngoài, đều phải được Kiev phê duyệt.

Ngày 3/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Ukraine đang thiếu tên lửa PAC-3 cho các hệ thống phòng không Patriot, vì vậy Kiev sẵn sàng trao đổi một phần UAV đánh chặn của mình để lấy loại tên lửa này.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc liệu các đối tác Trung Đông có đề nghị Ukraine hỗ trợ để đối phó với hỏa lực của Iran hay không, ông Zelensky cho biết các nhà ngoại giao ở nhiều cấp độ đang trao đổi với đại diện khu vực này. Ông nói thêm rằng dù Ukraine không thể cung cấp những loại vũ khí mà bản thân họ đang thiếu, nước này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn.

“Những ngày này tôi đang nói chuyện với từng nhà lãnh đạo của các nước có liên hệ hoặc muốn hợp tác. Dễ hiểu là vấn đề số một với tất cả mọi người là làm thế nào để bảo vệ bầu trời. Chúng tôi cũng đang sống với vấn đề đó

Hiện nay họ, ví dụ, có các hệ thống phòng không Patriot, có tên lửa PAC-3, họ có tất cả những thứ đó. Nhưng liệu nó có bảo vệ được trước hàng trăm chiếc Shahed không? Không. Còn chúng tôi thì thiếu PAC-3, đúng vậy. Ví dụ, nếu nói về những loại vũ khí mà chúng tôi đang thiếu trong thời chiến, thì đó là tên lửa PAC-3. Nếu họ cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp UAV đánh chặn. Đây là một sự trao đổi tương xứng", ông nhấn mạnh.

Trước đó, Kiev cho biết Ukraine sẵn sàng cử các chuyên gia về UAV tới Trung Đông để hỗ trợ bắn hạ UAV Iran nếu các đối tác giúp làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.