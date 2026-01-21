Ukraine kêu gọi EU lập quân đội 3 triệu người, muốn làm "lực lượng trụ cột"

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận ở Ba Lan (Ảnh minh họa: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi châu Âu nên thành lập một lực lượng vũ trang thống nhất, đủ khả năng đối phó với điều mà ông mô tả là "mối đe dọa quân sự từ Nga", đồng thời gợi ý quy mô lực lượng này phải đạt ít nhất 3 triệu quân.

Ông cũng nói rằng, Ukraine sẵn sàng trở thành bên đóng góp then chốt cho việc tăng cường lực lượng quân đội chung của châu Âu nếu được các nước đồng ý.

Ông Zelensky cho biết đã trình bày ý tưởng về Lực lượng Vũ trang châu Âu chung với các nhà lãnh đạo châu Âu từ một năm trước, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có bước đi cụ thể nào nhằm triển khai đề xuất này. Ông cho rằng môi trường an ninh hiện nay có thể khiến các nhà lãnh đạo châu Âu xem xét lại vấn đề.

Ông Zelensky nói rằng Nga có kế hoạch xây dựng “một quân đội từ 2 đến 2,5 triệu người vào năm 2030”, và châu Âu phải sẵn sàng ứng phó.

“Vì vậy, xét đến việc mỗi quốc gia dĩ nhiên vẫn duy trì quân đội có chủ quyền của riêng mình, thì lực lượng vũ trang châu Âu cần được thống nhất và sẵn sàng phản ứng, với ít nhất 3 triệu quân. Đây là tính toán dựa trên những thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt", ông nói.

Nga chưa bình luận về những lo ngại mà Ukraine nêu ra nhưng Moscow nhiều lần khẳng định không có kế hoạch tiến công nhằm vào các quốc gia NATO, khẳng định Moscow không được lợi ích gì khi làm như vậy.

Trả lời câu hỏi về khả năng xuất hiện một liên minh quân sự - chính trị mới ở châu Âu để thay thế NATO, ông Zelensky nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là thách thức Mỹ hay giải thể NATO.

“Việc có Lực lượng Vũ trang châu Âu không có nghĩa là cạnh tranh với Mỹ, hoàn toàn không. Điều đó cũng không có nghĩa là NATO có thể hoặc phải bị giải thể. Hoàn toàn không”, ông nói.

Ông đồng thời nhấn mạnh điều này có nghĩa là tồn tại các Lực lượng Vũ trang châu Âu riêng biệt và Ukraine mong muốn sẽ là một trong những trụ cột cơ bản để củng cố lực lượng như vậy, nếu các nhà lãnh đạo ủng hộ ý tưởng này.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng kinh nghiệm tác chiến của Ukraine hiện nay đã và đang giúp cải thiện năng lực phòng thủ của châu Âu. Các đồng minh của Ukraine “cung cấp cho chúng tôi tình báo, chẳng hạn Pháp cung cấp tình báo, và các nước khác cũng vậy. Còn chúng tôi cung cấp các UAV đánh chặn, công nghệ đã được kiểm nghiệm trên chiến trường”.

Ông cho biết thêm, Ukraine cũng cung cấp phản hồi về cách các loại vũ khí do đối tác viện trợ hoạt động trong điều kiện chiến đấu thực tế.

“Không phải tất cả đều hoạt động rất tốt, nhưng chúng đang được cải tiến nhờ toàn bộ các quá trình đó và nhờ các kỹ sư của chúng tôi. Chúng tôi giúp họ rất nhiều", ông nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng ý tưởng về Lực lượng Vũ trang thống nhất phải đi kèm với hợp tác an ninh rộng hơn và trao đổi công nghệ.

“Đó mới là sự đa dạng hóa an ninh đúng nghĩa về công nghệ, về kho dự trữ, về vũ khí, về phòng không và nhiều yếu tố khác”, ông Zelensky nói thêm.