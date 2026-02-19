Ukraine báo động Nga có "tàu sân bay trên không" mới

Lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng UAV Shahed để mang theo các UAV FPV. Thông tin này đã được xác nhận, theo cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Beskrestnov.

Trong bài đăng của mình, ông Beskrestnov nhắc lại cảnh báo gần đây mà ông đã đưa ra, cho rằng các giá gắn được sản xuất tại nhà máy để mang UAV FPV trên các UAV Molniya và Gerbera là một dấu hiệu đáng báo động. Hiện đã có các trường hợp được xác nhận.

“Hôm nay tôi có bằng chứng video đầu tiên về việc FPV được mang trên một chiếc Shahed. Tôi cũng đã biết rằng Shahed có thể mang 2 UAV FPV", thông báo cho biết.

Đoạn video kéo dài vài giây do RBC Ukraine đăng tải cho thấy chiếc Shahed đang bay trên trời thì một UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) bắn ra khỏi UAV mang nhiệm vụ "tàu mẹ".

Ukraine báo động Nga biến Shahed thành "tàu sân bay trên không" (Video: RBC Ukraine).

Cơ chế này biến Shahed trở thành một "tàu sân bay trên không", gây ra mối đe dọa rất lớn cho phòng không của Ukraine.

Trong bối cảnh đó, cố vấn Bộ Quốc phòng kêu gọi tất cả các kíp vận hành UAV phòng không Ukraine theo dõi khả năng UAV Shahed được gắn thêm FPV.

“Tôi đề nghị tất cả các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine lưu ý đến những rủi ro mới này", ông nhấn mạnh.

Đây là một chiến thuật mà quan chức Ukraine nói có thể mở rộng tầm tấn công và gây khó khăn hơn cho phòng không của phía Kiev.

Trước đó, Ukraine từng cảnh báo khi Nga biến UAV mồi bẫy phòng không Gebera, vốn được làm bằng xốp và ván ép, thành thiết bị mang UAV FPV.

Cả Shahed, Gebera và UAV FPV đều có giá thành rẻ và sản xuất hàng loạt dễ dàng. Việc phóng ồ ạt các UAV này có thể gây rối loạn và quá tải cho phòng không Ukraine, tạo điều kiện cho tên lửa Nga nhằm vào các mục tiêu quan trọng.

Việc cải tiến này có thể cho phép Nga đưa UAV FPV cảm tử bay xa hơn đáng kể mà không tiêu hao pin trong giai đoạn di chuyển. Nó cũng cho thấy Nga tiếp tục thử nghiệm các nền tảng không người lái giá rẻ nhằm mở rộng tầm hoạt động và gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine.

Trong thời gian qua, Nga vẫn tiếp tục tìm kiếm những cách mới để mở rộng và đa dạng hóa nền tảng triển khai, cho phép hoạt động UAV ở hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm km phía sau tuyến đầu.

Từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, công nghệ UAV đã liên tục thay đổi, góp phần định hình cục diện chiến sự. Sự ra đời của những vũ khí giá rẻ nhưng uy lực đã khiến cách vận hành và chiến thuật của nhiều quân đội phải thay đổi để thích nghi.

Cuộc đua phát triển UAV giữa Nga và Ukraine gay cấn tới mức các bên cải tiến vũ khí này mỗi ngày, khiến phía còn lại cấp tập tìm biện pháp ứng phó, tạo ra thế "mèo vờn chuột" căng thẳng.

Ukraine cũng đã nghiên cứu những vũ khí tương tự Nga nhưng khả năng triển khai quy mô lớn vẫn là vấn đề vì cần nguồn lực. Trong khi đó, nếu Nga đã bắt đầu đưa cơ chế này lên các UAV giá rẻ, điều đó đánh dấu việc Moscow đã có khả năng triển khai quy mô lớn, gây ra mối đe dọa không nhỏ tới Ukraine trong tương lai.