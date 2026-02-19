Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Đàm phán ba bên kết thúc đột ngột

Kênh Military Summary đưa tin, vòng đàm phán ba bên tiếp theo ở Geneva giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc vào ngày 18/2 mà không có bước đột phá nào. Ngày đàm phán thứ hai chỉ kéo dài 2 giờ trước khi phái đoàn Nga rời khỏi cuộc họp.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky mô tả cuộc đàm phán là “khó khăn nhưng mang tính chuyên môn” và tuyên bố sẽ có các vòng tiếp theo. Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow cố tình trì hoãn các cuộc đàm phán, nhưng thừa nhận “tiến bộ cụ thể về các khía cạnh quân sự”. Các điểm mấu chốt gây tranh cãi - nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh - vẫn chưa được giải quyết.

Các bên xung đột vẫn không thể thống nhất về nội dung câu hỏi chính sẽ được đưa ra trước người dân Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý mùa xuân, rất có thể sẽ diễn ra vào tháng 5.

Trong khi đó, quân đội Nga (RFAF) đang chuẩn bị cho cuộc tập kích đường không quy mô lớn tiếp theo bằng tên lửa Iskander và hàng trăm UAV. Đồng thời, họ cũng tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Hôm 18/2, có thông tin về sự sụp đổ hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) ở thành phố Konstantinovka.

Tại Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã kiểm soát thêm một ngôi làng phía tây Huliaipole. Bên cạnh đó, giao tranh ác liệt cũng có thể được quan sát dọc theo biên giới, nơi các cuộc tiến công của RFAF ngày càng thường xuyên, đặc biệt tập trung vào tỉnh Sumy.

Nga phản đòn ở Liman, chặn đứng bước tiến của Ukraine

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã chặn đứng bước tiến của bộ binh Ukraine từ Svyatogorsk.

Lực lượng Moscow bẻ gãy cuộc phản công của Ukraine từ khu vực Sladkiy Shpil về phía làng Yarovaya. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng bảo vệ tiền đồn Liman (Lyman), vì khu vực giữa Drobyshevo và Yarovaya đang được các đơn vị xung kích Nga sử dụng làm hành lang xâm nhập vào rừng Svyatye Gory. Qua đó họ có thể tiếp cận hệ thống phòng thủ của đối phương và ngăn chặn khả năng rút lui có tổ chức của AFU qua kênh đào Seversky Donets.

Do tất cả các đơn vị đều bị kìm chân ở Liman cũng như trên các tuyến đường từ Drobyshevo đến làng Dibrova và không thể rút lui, buộc quân đội Ukraine phải hành động ngay lập tức để loại bỏ mối đe dọa. Xét cho cùng, sự chậm trễ trong điều kiện phòng thủ ở khu vực rừng phía tây Liman và ở chính Drobyshevo đang xấu đi sẽ đe dọa AFU với kịch bản tồi tệ nhất trong dài hạn.

Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định hành động một cách táo bạo và cực kỳ mạo hiểm. Họ bí mật tập trung lực lượng ở khu vực Sladkiy Shpil có rừng thông rậm rạp. Ở đó, việc chiến đấu không chỉ khó khăn mà ngay cả việc di chuyển cũng là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Thành phần lực lượng được triển khai cho cuộc phản công vẫn chưa được biết, nhưng có lý do để cho rằng Kiev đã tập hợp các đơn vị có năng lực cao và được huấn luyện bài bản.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Liman ngày 18/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Trong số những mục tiêu khác, Kiev hy vọng với cuộc phản công này không chỉ loại bỏ mối đe dọa từ sườn phía tây Liman mà còn buộc các đơn vị tiền tuyến của Nga phải ngừng gây áp lực lên Svyatogorsk.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những lợi thế được mô tả ở trên, quân đội Ukraine không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, mặc dù đã giao chiến với lính xung kích Nga trong khu vực Yarovaya với hy vọng đánh bật đối phương.

Giờ đây, AFU sẽ phải mở rộng cuộc tấn công và triển khai tất cả những gì họ có để hoạt động từ Svyatogorsk và khu vực rừng rộng lớn phía bắc của khu định cư.

Thế cờ ở Zaporizhia liên tục đảo chiều

Kênh AMK Mapping đưa tin, theo hướng Novopavlivka, lực lượng Moscow đã nối lại các hoạt động đột phá trên biên giới khu vực Dnipropetrovsk - Donetsk và kiểm soát được một số vị trí mới với tổng diện tích 3,84km². Họ tiến về phía tây dọc theo bờ nam sông Solona và tái chiếm làng Novomykolaivka, nơi AFU đã giành lại vào tháng 8/2025.

RFAF thiết lập vị trí phòng thủ trên các con phố phía đông và đang giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm ngôi làng. Ngoài ra, họ còn tiến về phía tây từ công sự bê tông được xây dựng năm 2014, vượt qua biên giới khu vực và chiếm được một số vị trí ven rừng.

Theo hướng Pokrovske, lực lượng Kiev tiếp tục cuộc phản công, đạt được một số thắng lợi nữa trong bối cảnh quân đội Nga kháng cự quyết liệt. Có 6,45km² nghiêng về phía Ukraine.

Sau khi giành lại Vidradne, binh sĩ Ukraine tiếp tục tiến về phía nam hướng tới sông Yanchur. Họ đã chiếm được một số vị trí rừng phía tây đường cao tốc, cũng như một số công sự phía nam Vidradne, và tiếp tục xâm nhập làng Andriivka, củng cố vị trí ở các khu rừng phía đông nam ngôi làng.

Đồng thời, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công phía nam nhánh sông Yanchur, nhưng không có thêm thành công nào được xác nhận. Giao tranh vẫn diễn ra ở các khu vực trung tâm Vyshneve và Verbove, cũng như ở những khu rừng phía tây nam Verbove.

Lực lượng Moscow đã tăng cường đáng kể các cuộc tập kích hỏa lực bằng pháo binh, UAV và bom lượn vào các nhóm xung kích của Ukraine, dẫn đến thương vong gia tăng mạnh.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá ở ngã ba Donetsk và Dnipropetrovsk, mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực màu vàng (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Omelnyk, lực lượng Moscow giữ vững tốc độ đột phá và đạt được những tiến bộ mới ở 2 khu vực với tổng diện tích 9,79km². Ở phía nam, họ tiếp tục tiến về phía tây nam Huliaipole và đã đẩy lùi mọi đợt phản công của Ukraine trên các cánh đồng.

RFAF tái chiếm được các vị trí rừng cây ngay phía tây đường cao tốc và bắt đầu đột phá từ 2 bên sườn bắc và nam, trấn giữ các vị trí trên nhiều khu rừng. Họ cũng tiếp tục tiến về phía tây bắc, dọc theo các rặng cây chắn gió đường sắt, giành lại hàng loạt vị trí đã mất trước đó, và đang cố gắng tấn công từ các cánh đồng phía đông, thiết lập vị trí dọc theo phần còn lại của tuyến đường sắt.

Về phía tây bắc, binh sĩ Nga tiếp tục tiến vào Zaliznychne từ phía đông bắc và đông nam theo từng nhóm nhỏ, giao tranh giành quyền kiểm soát các khu vực trung tâm và phía tây thị trấn. Lực lượng Kiev liên tục phản công, làm chậm bước tiến của đối phương và ngăn cản họ củng cố vị trí.

Ngoài ra, RFAF giành được các vị trí trong khe núi phía đông Tsvitkove và xâm nhập vào làng, nơi hiện nằm trong vùng xám.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá ở Omelnyk, mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực màu vàng. Ukraine nỗ lực ngăn chặn theo những mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar xác nhận quân đội Nga đạt được thành công xung quanh Huliaipole. Cụ thể, giữa các cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine ở các khu vực phía bắc và trung tâm trên cánh đông Zaporizhia, Cụm tác chiến phía Đông RFAF vẫn giữ được thế chủ động ở khu vực Huliaipole. Sư đoàn 127 đã giải tỏa làng Krynychnoye.

Ở phía bắc, lực lượng Kiev rải rác dọc theo các vành đai rừng gần Sosnovka đang bị loại bỏ, và họ liên tục chịu tổn thất từ ​​các cuộc tập kích bằng UAV. Mặc dù việc tiến công qua các cánh đồng đã cho phép "vùng xám" mở rộng về phía nam Vovchya, nhưng nó đã tạo ra thêm khó khăn trong việc rút lui của AFU.

Gần làng Gai, lực lượng Kiev phản công bằng cơ giới với sự tham gia của Lữ đoàn Dù độc lập 95, nhưng không thành công. Các đơn vị Moscow chiếm giữ ít nhất một phần vành đai rừng liền kề Otradnoye và theo một số báo cáo, đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này.

Gần Staroukrainka, AFU đột kích bằng Trung đoàn Xung kích Độc lập 225, nhưng cuối cùng lại để mất Krinichnoye, nơi sau đó được Sư đoàn 127 RFAF tái chiếm.

Kiev tiếp tục phát động các cuộc phản công bằng bộ binh với sự hỗ trợ của xe bọc thép, tận dụng lợi thế của lực lượng tăng viện đến muộn ở khu vực Huliaipole. Việc quân đội Ukraine dựa vào UAV 6 cánh đã không thành công, do nỗ lực ngăn chặn hiệu quả của các phi công điều khiển UAV Nga.

Hầu như ở mọi nơi mà những nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine tìm cách xâm nhập, họ đều bị loại bỏ hoặc bị bao vây trong các vành đai rừng. Các nhóm xâm nhập còn sót lại đang bị truy lùng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 18/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Ở cánh tây Zaporizhia, theo hướng Komyshuvakha, lực lượng Kiev tiếp tục phản công và đạt được những tiến bộ mới ở 3 khu vực, kênh AMK Mapping cho hay.

Về phía tây, AFU tiếp tục tiến sâu vào Prymorske, vượt qua khe núi Pererva và tiến đến các vị trí phòng thủ kiên cố hơn của Nga ở trung tâm khu định cư. Họ đã thiết lập được quyền kiểm soát trung tâm Prymorskoe và bắt đầu xâm nhập các vị trí của đối phương trên các con phố phía nam, nơi hình thành một vùng chồng lấn.

Thêm vào đó, lực lượng Kiev đã chiếm được những phần cuối cùng của khe núi Pererva và bắt đầu tiến về phía đông nam dọc theo đường Hnidoho hướng tới giao lộ với quốc lộ M-18.

Về phía đông, quân đội Ukraine vượt qua khe núi Pererva và tiến xuống quốc lộ M-18, nơi họ chiếm được một số vị trí trong các hàng cây ngay phía nam khe núi. Từ đó, các nhóm nhỏ đang tiến về phía tây nam dọc theo đường cao tốc, một số binh sĩ đã tìm cách xâm nhập phía sau chiến tuyến của Nga và cố thủ trong một vài ngôi nhà ở khu vực trung tâm Plavni.

Ở phía đông nam, AFU đã chiếm giữ một số vị trí rừng cây phía bắc Stepnohirsk, cũng như một số con phố phía bắc thị trấn, mở đường cho quân tiếp viện đến. Họ cũng mở rộng vùng xám ở phía bắc thị trấn, nơi cả binh lính Nga và Ukraine vẫn đang hiện diện. Lực lượng Moscow vẫn kiểm soát hoàn toàn khu nhà cao tầng ở trung tâm. Có 4,61km² nghiêng về phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 18/2. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh, giành lại một số vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Nhiều điểm căng thẳng với Ukraine xuất hiện ở Sumy

Tại miền Bắc Ukraine, quân đội Nga tiếp tục mở rộng phạm vi tiến công vào huyện Shostka. Các làng Komarovka và Belaya Bereza đã được giải tỏa trước đó, và giờ đây Kharkivka, nơi cuộc tiến công bắt đầu cách đây một thời gian, cũng đã được RFAF kiểm soát.

Mặc dù các khu định cư này thực chất chỉ bao gồm một vài ngôi nhà nằm sát biên giới, nhưng chúng lại có giá trị chiến thuật nhất định.

Đối với Ukraine, việc mất các khu vực này tạo ra thêm điểm căng thẳng trên biên giới, đòi hỏi phải có phản ứng và khả năng tái triển khai quân dự bị. Lực lượng tăng cường sẽ phải được rút khỏi các khu vực khác hoặc từ các đơn vị đang được tái bố trí ở các tỉnh Sumy, Chernihiv hoặc Kiev.

Trong bối cảnh này, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF có khả năng mở rộng số lượng điểm vượt biên và đẩy mạnh hoạt động ở các khu vực hiện tại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy và Kharkov ngày 18/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Nga có đột phá ở Konstantinovka

Theo hướng Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục chiến dịch tấn công và đã đạt được những tiến bộ mới ở phía nam thành phố, giành thêm 1,43km², kênh AMK Mapping cho hay. Ở phía tây nam, họ củng cố vị trí ở các khu rừng phía tây khe núi dẫn đến Illinivka, và tiếp tục tiến sâu vào phía đông ngôi làng.

Về phía đông, quân đội Nga chiếm được các vị trí rừng mới phía bắc đường cao tốc và tiếp tục tiến sâu vào vùng ngoại ô phía tây nam Konstantinovka thông qua khu công nghiệp. Giao tranh vẫn đang diễn ra giữa các nhóm bộ binh nhỏ trong những khu nhà cao tầng thuộc các quận Pivdenny, Nuloviy, Soniachnyi và quận 2, cũng như các khu vực tư nhân thuộc các quận Berestoviy và Prohresyvnyi, nơi cả hai bên đang tấn công.

Xa hơn về phía đông, lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí còn lại phía nam khe núi Klebina và bắt đầu tiến sâu vào khu vực bãi thải. Họ cũng nối lại hoạt động đột kích vào các doanh nghiệp liền kề ga xe lửa Konstantinovka.

Ở phía đông bắc, binh sĩ Nga bắt đầu xâm nhập làng Chervone từ phía nam và phía đông, nơi đã hình thành những vùng xám rộng lớn.