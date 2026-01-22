Ukraine phát hiện điểm đặc biệt trên vũ khí "nồi đồng, cối đá" của Nga

Xe tăng Ukraine học theo ý tưởng của Nga (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Theo Euromaidan Press, một xu hướng đã diễn ra trong cuộc chiến Nga - Ukraine gần 4 năm qua. Khi Nga phát triển một cải tiến mới nào đó để bảo vệ xe tăng của họ trước những UAV mang chất nổ cỡ nhỏ xuất hiện dày đặc, liên tục dọc theo tuyến mặt trận dài khoảng 1.100km, Ukraine sẽ học tập theo trong thời gian ngắn sau đó.

Nga liên tục đưa ra tiền tuyến các xe tăng "nồi đồng, cối đá", được gắn các lớp bảo vệ bằng kim loại kiên cố để chặn hỏa lực đối thủ. Trong nỗ lực mới nhất, Nga tiếp tục tung ra mẫu xe gắn lồng kim loại, nhưng vẫn cho phép tháp pháo xoay sang trái và phải để ngắm bắn.

Khung lồng tháp pháo này giải quyết một vấn đề dai dẳng đã tồn tại suốt gần 4 năm qua. Phần lớn giáp chống UAV, gồm các vỏ bọc, gai kim loại và lưới chắn, đều khiến tháp pháo xe tăng không thể xoay hết biên độ. Vì vậy, pháo trên xe tăng không thể ngắm bắn.

Giờ đây điều đó đã khác. Một bức ảnh xe tăng Ukraine được lắp khung lồng tháp pháo hình hộp đã xuất hiện trên mạng. Khung lồng này được cố định vào đế tháp pháo, thay vì thân xe, theo cách mà pháo xe tăng vẫn có thể di chuyển tự do trong khi được bảo vệ trước mối đe dọa từ UAV, binh sĩ Ukraine Dimko Zhluktenko cho biết.

Giáp chống UAV mới của Ukraine xuất hiện chỉ thời gian ngắn sau khi bản vẽ thiết kế cho một cải tiến tương tự của Nga lan truyền trên mạng xã hội.

Những bản vẽ mới này, được cho là do nhà máy xe tăng Omsktransmash ở Siberia soạn thảo, cho thấy một nỗ lực mới của Nga nhằm sản xuất hàng loạt các biện pháp bảo vệ chống UAV.

Giáp chống UAV của Nga đã tiến hóa rất nhanh. Năm 2022, Nga cho ra mắt phiên bản làm khung chắn và phủ lưới lên tháp pháo. Tới năm 2023, Nga có phiên bản vỏ kim loại bao kín toàn bộ phương tiện. Tới năm 2024, Nga gắn các gai kim loại lên lớp vỏ bảo vệ. Vào năm 2025, Nga tăng mật độ các sợi kim loại lên thành từng cụm như hoa "bồ công anh".

Tới năm nay, Nga đã tung ra xe tăng với khung lồng tháp pháo có bản lề, giúp khắc phục điểm yếu chí mạng trên thiết giáp bọc bảo vệ là không xoay được tháp pháo.

Bản vẽ của phía Nga (Ảnh: EP).

Thiết kế mới của Nga giải quyết vấn đề này bằng cách bổ sung một dạng bản lề ở giữa tấm chắn chống UAV đặt trên nóc xe tăng. Kíp lái có thể tháo chốt phần trước của cấu trúc kim loại hình hộp và gập các cạnh của nó ra phía sau, giải phóng tháp pháo để xoay khoảng nửa trục.

“Một trong những ưu điểm của thiết kế này là khả năng tương đối nhanh chuyển thiết bị từ trạng thái chiến đấu sang trạng thái cất gọn", nhà quan sát khí tài bọc thép AndreiBtvt nhận xét.

Là phương tiện xung phong, các xe tăng được tăng cường lớp giáp này hoạt động như lớp phòng vệ nhằm thu hút UAV. Chúng không được kỳ vọng sẽ bắn pháo mà có nhiệm vụ bảo vệ đoàn xe phía sau, khiến đối thủ đốt lượng lớn UAV để ngăn cản, vốn có thể lên tới hàng chục chiếc.

Nhưng điều đó không có nghĩa là xe tăng bọc giáp không được hưởng lợi nếu vẫn sử dụng được pháo. Một khẩu pháo ổn định cỡ 125mm vẫn rất hữu ích để chế áp bộ binh đối phương trong cuộc vượt qua vùng đất không người nguy hiểm. Tuy nhiên, pháo chỉ hữu ích khi có thể ngắm bắn.

Thiết kế của Nga giúp pháo xe tăng có thể ngắm bắn trở lại trên một chiến trường bị UAV chi phối. Không có gì ngạc nhiên khi phía Ukraine đã nhanh chóng học theo và đưa phiên bản cải tiến của riêng mình vào sử dụng.