Truyền thông Mỹ: Ông Trump sẽ bị truy tố

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Hàng loạt hãng truyền thông của Mỹ trong đó có New York Times, CNN ngày 30/3 đưa tin, bản cáo trạng đối với cựu Tổng thống Donald Trump đã được Văn phòng Công tố quận Manhattan niêm phong và dự kiến được công bố trong những ngày tới.

Một luật sư bào chữa giấu tên cho hay, ông Trump có thể bị buộc tội vào đầu tuần tới.

Nếu thông tin được xác thực, ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống hoặc tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử của ông. Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục vận động tranh cử kể cả khi bị truy tố. Theo các chuyên gia, quá trình xét xử khi đó sẽ kéo dài khoảng một năm và trùng thời điểm quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của ông vào năm 2024.

Theo AP, ông Trump và nhóm luật sư riêng của ông không được báo trước về việc sắp bị truy tố. Sau khi truyền thông đưa tin, một luật sư của ông Trump xác nhận họ đã được thông báo về quyết định của Văn phòng Công tố Manhattan.

Bình luận về quyết định truy tố, ông Trump nói: "Đây là sự bức hại chính trị và can thiệp bầu cử ở mức cao nhất trong lịch sử... Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ... Tôi tin rằng cuộc săn phù thủy này sẽ thất bại". Ông cũng chỉ trích đảng Dân chủ và Công tố viên Manhattan Alvin Bragg - người dẫn dắt cuộc điều tra hình sự nhằm vào cựu chủ nhân Nhà Trắng.

Trước đó, ngày 18/3, ông Trump không đưa ra chứng cứ nhưng vẫn nói ông có thể bị bắt vào ngày 21/3 và kêu gọi người ủng hộ biểu tình "giành lại đất nước". Đại bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử vụ ông Trump đã không được triệu tập vào hôm 22/3 như dự kiến, khiến ông Trump cho rằng công tố viên đã hủy điều tra.

Sở dĩ ông Trump có nguy cơ bị truy tố hình sự do có liên quan đến cáo buộc chi 130.000 USD để "mua sự im lặng" của diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2016.

Cựu luật sư riêng của ông Trump, ông Michael Cohen, đã nhận tội vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, nhận bản án 3 năm tù, vì đã dàn xếp khoản thanh toán này. Ban đầu, ông Cohen nói dùng tiền túi để chi trả, nhưng sau đó thay đổi lời khai, khẳng định làm vậy theo chỉ thị của ông Trump và được Tập đoàn Trump hoàn tiền

Phản ứng về thông tin ông Trump sẽ bị truy tố, ông Cohen hôm qua bình luận: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống hoặc một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố. Không ai đứng trên pháp luật, kể cả cựu tổng thống. Quyết định truy tố hôm nay không phải kết thúc mà mới chỉ là mở đầu".

Để chuẩn bị cho nguy cơ ông Trump bị truy tố, các cơ quan an ninh của Mỹ đã tăng cường an ninh ở thành phố New York.