Tòa án từ chối yêu cầu của ông Trump trong vụ kiện phỉ báng

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân tại sân bay Morristown, bang New Jersey hồi tháng 7/2019 (Ảnh minh họa: AFP).

Thẩm phán Lewis Kaplan tại bang New York ngày 13/4 đã bác đề nghị từ các luật sư của cựu Tổng thống Trump, trong đó yêu cầu tòa án lùi thời gian xét xử phiên tòa giải quyết cáo buộc phỉ báng mà nữ nhà báo E. Jean Carroll nhằm vào ông Trump. Theo đó, phiên tòa này vẫn sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tới theo dự kiến.

Lý lẽ được đưa ra bởi các luật sư của ông Trump là việc bà Carroll đã nhận được giúp đỡ tài chính từ tỷ phú Reid Hoffman, một trong những nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ, trong quá trình theo đuổi vụ kiện. Vì vậy, đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Trump cho rằng vụ kiện này đã bị "chính trị hóa".

Trong phán quyết hôm 13/4, thẩm phán Kaplan cho rằng sự xuất hiện của ông Hoffman "không ảnh hưởng trực tiếp" tới vụ kiện giữa bà Carroll và cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên, thẩm phán tại quận Manhattan, bang New York cho phép đội ngũ luật sư của ông Trump tiếp tục tìm hiểu về cách nhà báo Carroll thanh toán các chi phí pháp lý.

Nữ nhà báo Carroll cáo buộc ông Trump từng "cưỡng hiếp" bà trong phòng thay đồ tại trung tâm thương mại Bergdorf Goodman ở New York vào cuối năm 1995. Vụ việc này tưởng như đã chìm vào dĩ vãng cho đến khi bà Carroll lên tiếng vào năm 2019.

Nữ nhà báo E. Jean Carroll khi xuất hiện tại tòa án ở New York vào tháng 10/2020 (Ảnh: Reuters).

Ông Trump sau đó đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của bà Carroll, đồng thời gọi hành động của bà bằng những từ ngữ như "bịp bợm", "dối trá" hay "trò lừa đảo". Những từ ngữ được cho là thiếu phù hợp này chính là căn cứ để bà Carroll kiện ông Trump vì tội phỉ báng. Trong đơn kiện của mình, bà cũng yêu cầu tòa án xét xử nghi án cưỡng hiếp của ông Trump dù thời hạn truy tố của vụ án này đã hết.

Vụ kiện từ nữ nhà báo Carroll có thể sẽ đẩy cựu Tổng thống Mỹ vướng sâu hơn vào các rắc rối pháp lý. Hôm 12/4, ông Trump đã phải có mặt tại New York để tham gia buổi lấy lời khai của đội ngũ công tố viên do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James dẫn đầu liên quan đến nghi án gian lận thương mại của tổ chức Trump Organization.

Trước đó, vào ngày 4/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có buổi trình diện trước thẩm phán Juan Manuel Merchan tại Tòa Hình sự quận Manhattan, thành phố New York. Tại đây, ông đã được thông báo về bản cáo trạng trong đó truy tố ông về 34 tội danh liên quan đến hoạt động gian lận thương mại.