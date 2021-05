Trung Quốc ngừng các chuyến bay, Ấn Độ lo thiếu thuốc giữa Covid-19

Dân trí Các hãng dược ở Ấn Độ lo ngại, việc Trung Quốc ngừng một số chuyến bay vận tải đến Ấn Độ có thể làm gián đoạn một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu.

Trung Quốc cung cấp 60-70% nguyên liệu thô cho ngành sản xuất dược phẩm Ấn Độ (Ảnh minh họa: AFP).

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dược phẩm từ Ấn Độ

Hôm 26/4, hãng hàng không Sichuan của Trung Quốc thông báo ngừng các chuyến bay vận tải đến Ấn Độ trong 15 ngày do làn sóng Covid-19 bùng phát nghiêm trọng tại Ấn Độ.

Trung Quốc cung cấp 60 - 70% nguyên liệu thô cho các hãng dược của Ấn Độ để sản xuất thành phẩm phân phối cho thị trường toàn cầu, Mahesh Doshi, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm Ấn Độ, cho biết. Trong thư gửi Ngoại trưởng Ấn Độ hôm 29/4, bà Doshi nói, nếu Trung Quốc tiếp tục ngừng các chuyến bay này, ngành dược Ấn Độ lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ chuỗi cung dược phẩm. Theo bà Doshi, điều này có thể dẫn tình trạng khan hiếm dược phẩm thiết yếu ở thị trường nội địa cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ.

Ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong cung ứng thuốc cho toàn thế giới. Ấn Độ hiện là quốc gia cung ứng thuốc gốc (generic) lớn nhất thế giới, chiếm 20% thị phần toàn cầu.

Các hãng dược phẩm Ấn Độ cung ứng tới 50% tổng nhu cầu các loại vắc xin toàn cầu, 40% nhu cầu thuốc gốc cho thị trường Mỹ và 25% các loại thuốc cho thị trường Anh.

Bất chấp đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, các hãng dược Ấn Độ vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, bảo vệ công nhân của họ trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, nếu có bất cứ sự sụt giảm nào về sản lượng của các hãng dược Ấn Độ, tác động của nó đến toàn cầu sẽ khó lường trước.

Ngoài vấn đề nguồn cung nguyên liệu thô cho sản xuất dược phẩm, việc hãng hàng không Trung Quốc tạm ngừng các chuyến bay vận tải đến Ấn Độ cũng làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến vận chuyển vật tư y tế cho Ấn Độ trong cuộc chiến ứng phó đại dịch Covid-19.

Siddharth Sinha, một nhân viên của công ty Sino Global Logistics có trụ sở tại Thượng Hải, cho hay quyết định của Sichuan Airlines làm gián đoạn nghiêm trọng nỗ lực của các doanh nghiệp tư nhân ở cả hai nước nhằm đảm bảo nguồn cung máy tạo ôxy khẩn cấp cho Ấn Độ. Họ buộc phải tìm giải pháp khác, thay vì vận chuyển trực tiếp sang Ấn Độ, các lô vật tư sẽ được chuyển sang Singapore hoặc một nước nào khác và thông qua hãng hàng không khác để vận chuyển đến Ấn Độ. Điều này khiến việc giao hàng chậm trễ.

Vật tư y tế "nghẽn" ở sân bay Ấn Độ

Các nước hỗ trợ khẩn cấp vật tư y tế cho Ấn Độ, nhưng hệ thống y tế nước này vẫn thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế đối phó Covid-19 (Ảnh: AFP).

Trong khi ngành dược Ấn Độ đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung, hệ thống y tế nước này cũng phải chứng kiến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế trước "sóng thần" Covid-19. Làn sóng Covid-19 thứ hai đã khiến hầu hết bệnh viện của Ấn Độ cạn kiệt ôxy, thiếu giường bệnh, máy thở...

Các nước đang tăng cường hỗ trợ vật tư y tế giúp Ấn Độ đối phó đại dịch. Tuần trước, hàng loạt chuyến bay chở vật tư y tế của nước ngoài đã đáp xuống sân bay New Delhi của Ấn Độ. Các lô hàng này gồm cả thuốc men và vật tư y tế như máy tạo ôxy, máy thở, bộ xét nghiệm Covid-19.

Vấn đề là nhiều ngày trôi qua, nhiều lô hàng vẫn chưa thể xuất cảng hàng không trong khi các bệnh viện vẫn thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế. Việc chậm phân phối hàng viện trợ được cho là có thể do hàng loạt vấn đề như thủ tục rườm rà, do lỗi con người hay lý do khác. Theo truyền thông Ấn Độ, chính phủ không đưa ra những quy tắc trước khi nhận hàng cứu trợ.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ chỉ trích cho rằng giới chức nước này chậm trễ phân phối nguồn hỗ trợ vật tư y tế. Trong một thông cáo ngày 4/5, Bộ Y tế Ấn Độ cho hay, gần 4 triệu vật tư y tế viện trợ gồm 24 hạng mục khác nhau đã được phân bổ cho 38 cơ sở y tế khắp Ấn Độ.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết thêm, chính phủ nước này đã mất 7 ngày từ 26/4 đến 2/5 để lập ra và ban hành một cơ chế để phân phối nguồn cung vật tư y tế, nhưng không nêu rõ hàng cứu trợ bắt đầu được phân phối khi nào. Ước tính, trong 7 ngày đó, hơn 23.000 người Ấn Độ tử vong vì Covid-19.

Thậm chí sau khi đã có cơ chế phân phối, quá trình phân phối vẫn khá phức tạp và điều này khiến việc phân phối bị trì trệ hơn nữa. Quân đội Ấn Độ đã tham gia hỗ trợ quá trình phân phối vật tư y tế cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Ấn Độ hiện là tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận khoảng 20,7 triệu ca mắc Covid-19, trong đó hơn 226.000 người đã tử vong. Những tuần qua, Ấn Độ liên tục ghi nhận hơn 300.000 ca mắc mới và trên dưới 3.000 người chết mỗi ngày.

Giới chuyên gia nhận định, số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ có thể tăng gấp đôi trong vài tuần tới, nhưng Ấn Độ có thể ngăn tình hình diễn biến tệ hơn bằng cách ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc. Theo các chuyên gia, nếu phong tỏa toàn quốc từ 15-30 ngày, Ấn Độ có thể cứu được hàng trăm nghìn mạng người.

Minh Phương

Theo Bloomberg, Washington Post