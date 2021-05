Hãng hàng không Trung Quốc ngừng vận chuyển vật tư y tế cho Ấn Độ

Dân trí Hãng hàng không Sichuan Airlines của Trung Quốc đình chỉ toàn bộ các chuyến bay vận tải đến Ấn Độ trong vòng 15 ngày, gây gián đoạn nguồn cung vật tư y tế cho Ấn Độ giữa lúc Covid-19 bùng phát mạnh.

Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Sichuan Airlines (Ảnh: Business Standard)

Theo hãng tin The Hindu, trong thư gửi các đại lý hôm nay 26/4, công ty vận tải Sichuan Chuanghang Logistics thuộc hãng hàng không Sichuan Airlines của Trung Quốc cho biết, hãng đã ngừng tất cả các chuyến bay vận tải trên 6 tuyến đến Ấn Độ, trong đó có tuyến Tây An (Trung Quốc) đến New Delhi, trong vòng 15 ngày.

Công ty này cho biết, hãng quyết định trên là do "sự thay đổi đột ngột về tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ".

"Tuyến bay Ấn Độ luôn là tuyến bay chiến lược đối với Sichuan Airlines. Quyết định ngừng bay này gây tổn thất lớn với công ty của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về tình hình này", thông cáo của hãng cho biết và nhấn mạnh thêm hãng sẽ đánh giá lại tình hình sau 15 ngày.

Quyết định của Sichuan Airlines đã khiến nhiều công ty bất ngờ bởi họ đang ra sức thu gom máy tạo ôxy từ Trung Quốc để cung cấp cho Ấn Độ. Siddharth Sinha, một nhân viên của công ty Sino Global Logistics có trụ sở tại Thượng Hải, cho hay quyết định của Sichuan Airlines làm gián đoạn nghiêm trọng nỗ lực của các doanh nghiệp tư nhân ở cả hai nước nhằm đảm bảo nguồn cung máy tạo ôxy khẩn cấp cho Ấn Độ.

Họ buộc phải tìm giải pháp khác, thay vì vận chuyển trực tiếp sang Ấn Độ, các lô vật tư sẽ được chuyển sang Singapore hoặc một nước nào khác và thông qua hãng hàng không khác để vận chuyển đến Ấn Độ. Điều này khiến việc giao hàng chậm trễ.

Nhu cầu vật tư y tế như máy thở, máy tạo ôxy đang tăng mạnh ở Ấn Độ trong bối cảnh nước này đối mặt với làn sóng bùng phát Covid-19 mạnh chưa từng có. Hôm nay, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục gần 353.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên hơn 17,3 triệu người, trong đó hơn 195.000 người đã tử vong.

Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ đối phó đại dịch. Mỹ tuyên bố sẽ "phá lệ" để xuất khẩu nguyên liệu thô cho Ấn Độ phục vụ sản xuất vắc xin. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ thêm Ấn Độ các vật tư y tế cần thiết. Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết sẽ kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp để giúp Ấn Độ đối phó "sóng thần" Covid-19.

Minh Phương

Theo The Hindu