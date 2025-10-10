Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẽ tăng cường năng lực tập kích tầm xa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Post).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 9/10 rằng việc sử dụng hiệu quả các vũ khí tầm xa của nước này là yếu tố then chốt để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán và đạt được hòa bình.

Ukraine đã liên tục tăng sản xuất vũ khí tầm xa và sử dụng chúng để tiến hành các cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp chủ chốt như kho dầu, nhà máy lọc dầu và kho đạn.

Mục tiêu của Ukraine là làm gián đoạn hoạt động quân sự của Nga và cơ sở hạ tầng duy trì nỗ lực tác chiến của đối thủ.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đang tăng cường sản xuất, chuyển giao và gia tăng độ chính xác của tên lửa và UAV.

“Ukraine càng hiệu quả về năng lực tập kích tầm xa, chúng ta sẽ càng sớm đạt được hòa bình", ông nói, đồng thời cho rằng các cuộc không kích của Ukraine được nhắm mục tiêu một cách cẩn trọng. Ông vạch ra kế hoạch mở rộng triển khai các hệ thống này trong những tháng tới.

Ông cho biết chính phủ đang kiểm toán tất cả các thỏa thuận với các đối tác quốc tế để đảm bảo kết quả cụ thể trong hỗ trợ vũ khí, tài chính, trợ giúp năng lượng, nhằm gia tăng áp lực lên Nga và các cuộc đàm phán.

Ở trong nước, ông Zelensky đã có cuộc họp với Thủ tướng, Bộ trưởng Năng lượng và lãnh đạo tập đoàn Naftogaz để xem xét công tác chuẩn bị cho mùa đông và nỗ lực khắc phục ở các vùng sau các cuộc tập kích của Nga.

Trong tuần này, báo Anh Economist đưa tin, 16 trong tổng số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tập kích kể từ tháng 8 bằng tên lửa hành trình Flamingo và UAV FP-1 do Ukraine sản xuất trong nước.

Theo báo này, UAV và tên lửa do Ukraine tự sản xuất làm gián đoạn 20% công suất lọc dầu của Nga, gây sức ép lên nền kinh tế thời chiến của phía Moscow.

Theo Benedict George, trưởng bộ phận định giá sản phẩm dầu châu Âu tại công ty tư vấn Argus Media, cho biết tần suất tập kích của Ukraine tăng từ 2-3 vụ/tuần lên 4-5 vụ/tuần, và dự kiến sắp tới có thể diễn ra hàng ngày.

Trong khi đó, Nga cũng thực hiện các đòn tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương.

Các vụ phóng tên lửa, UAV của Moscow đã phá đi khoảng 60% năng lực sản xuất khí đốt trong nước của Ukraine, gây ảnh hưởng nặng nề tới an ninh năng lượng của nước này chỉ vài tuần trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu, hãng tin Mỹ Bloomberg cho hay.

Khí đốt cung cấp năng lượng cho phần lớn các hệ thống sưởi khu vực và điện dự phòng của Ukraine, buộc Kiev phải chuyển hướng nguồn tài chính vốn hạn hẹp sang nhập khẩu đắt đỏ trong khi vẫn phải duy trì phòng thủ.

Theo Bloomberg, Ukraine đã thông báo cho các đồng minh rằng một loạt đợt không kích quy mô lớn của Nga nhắm vào các khu vực Kharkov và Poltava đã làm ảnh hưởng tới hơn một nửa sản lượng khí đốt của nước này.

Thiệt hại này có thể buộc Kiev phải chi khoảng 1,9 tỷ euro (2,2 tỷ USD) để nhập khẩu khẩn cấp khí đốt nhằm vượt qua mùa đông. Đây được xem là đợt tập kích gây thiệt hại nặng nề hàng đầu đối với hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, Ukraine có thể phải nhập khẩu tới 4,4 tỷ m³ khí đốt trước cuối tháng 3, tương đương gần 1/5 tổng mức tiêu thụ hàng năm.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho biết khối lượng nhập khẩu cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tốc độ khôi phục các cơ sở bị hư hại và việc liệu có xảy ra thêm các cuộc không kích hay không.