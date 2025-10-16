Mỹ xác nhận đang chuyển "hỏa lực" cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

“Hỏa lực, đó chính là những gì đang được chuyển đến (Ukraine)”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 15/10.

Bộ trưởng Hegseth cũng cảnh báo, Mỹ và các đồng minh sẽ khiến Nga phải gánh chịu hậu quả nếu xung đột ở Ukraine không chấm dứt.

“Nếu chúng ta buộc phải thực hiện bước đi này, Bộ Chiến tranh Mỹ (Bộ Quốc phòng) sẵn sàng đóng góp phần của mình theo những cách mà chỉ Mỹ mới có thể làm được. Giờ là lúc để chấm dứt xung đột, ngăn chặn đổ máu vô ích và ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Đây không phải là cuộc chiến bắt đầu dưới thời Tổng thống Trump, nhưng nó sẽ kết thúc dưới thời ông ấy", ông Hegseth nói.

Ông kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu cho việc mua vũ khí Mỹ dành cho Ukraine, sau khi một báo cáo cho thấy sự sụt giảm mạnh trong hỗ trợ quân sự của phương Tây đối với Kiev trong tháng 7 và tháng 8.

Ông đồng thời khẳng định lại tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng các cam kết mà các nước châu Âu đưa ra “sẽ sớm trở thành năng lực thực tế” dành cho Ukraine.

Các hợp đồng mua vũ khí này nằm trong khuôn khổ sáng kiến Danh mục Ưu tiên cho Nhu cầu của Ukraine (PURL), vốn đã nhận được khoản cam kết trị giá 2 tỷ USD cho thiết bị quân sự. Các nước NATO dự kiến đưa ra thêm cam kết tại cuộc họp.

Ukraine muốn các quốc gia châu Âu được phép mua giúp nước này các tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa theo cơ chế nói trên, song quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ thúc đẩy đề xuất trên khi ông gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17/10.

Ông Trump trước đó từng gợi ý có thể sẵn sàng cung cấp Tomahawk cho Ukraine nếu xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Dù vậy, vấn đề này không có trong chương trình nghị sự thảo luận tại Brussels hôm 15/10.

“Đó là vấn đề song phương”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói, ngầm chỉ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Mỹ.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO đã cam kết sẽ cung cấp thêm máy bay không người lái cho Ukraine. Anh hứa chuyển giao 100.000 máy bay không người lái, trong khi Hà Lan hỗ trợ 90 triệu euro (104 triệu USD) để Kiev tự sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng cho biết các máy bay Anh sẽ tiếp tục hoạt động trong không phận Ba Lan đến hết năm nay trong bối cảnh các máy bay không người lái Nga bị cáo buộc vi phạm không phận của quốc gia thành viên NATO này hồi tháng trước.

Các quan chức quốc phòng châu Âu tin rằng họ cần cung cấp cho Ukraine các vũ khí tầm xa để đối phó với chiến dịch tập kích của Nga.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo nếu Mỹ cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, đó sẽ là bước đi leo thang đáng kể, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương Nga - Mỹ.

“Điều này sẽ giáng một đòn khủng khiếp vào triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ, cũng như vào nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong mối quan hệ này”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/10 nhấn mạnh.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, bằng việc ủng hộ cung cấp tên lửa Tomahawk của Mỹ và chuyển giao vũ khí có độ chính xác cao cho Ukraine, Liên minh châu Âu đã cho thấy họ thiếu thiện chí hướng tới hòa bình. Bà cũng nêu rõ, Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp hiện có để bảo vệ người dân của mình.