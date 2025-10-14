Anh, Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo quy mô lớn ở Đông Nam Á

Các nạn nhân trong một trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan - Myanmar (Ảnh: Reuters).

Mạng lưới này đối mặt với cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn sử dụng lao động bị buôn bán để lừa gạt nạn nhân trên khắp thế giới.

Chính phủ Anh cho biết các trung tâm này, đặt tại Campuchia, Myanmar và nhiều nơi khác trong khu vực, đã sử dụng các quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người lao động, sau đó buộc họ thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến dưới sự đe dọa bị tra tấn.

Điều này bao gồm việc dụ dỗ nạn nhân vào các mối quan hệ tình cảm giả mạo, rồi thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper cho biết: “Những kẻ chủ mưu đứng sau các trung tâm lừa đảo này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ tổn thương và mua nhà ở London để cất giữ tiền bẩn".

Bà nói rằng hành động chung với Mỹ nhằm “chống lại mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng” do mạng lưới này gây ra và để “ngăn chặn dòng tiền bẩn trên đường phố của chúng ta".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một tuyên bố riêng cho biết: “Sự gia tăng nhanh chóng của các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến công dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD, với toàn bộ khoản tiết kiệm cả đời bị xóa sổ chỉ trong vài phút".