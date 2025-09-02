Tổng thống Vladimir Putin lên tiếng về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu trong cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Bắc Kinh hôm 2/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Moscow coi kế hoạch Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận được.

“Ukraine có thể tự quyết định cách thức bảo đảm an ninh cho mình. Nhưng an ninh đó không thể được đảm bảo bằng cách gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác, bao gồm cả Nga”, ông Putin khẳng định.

“Có nhiều phương án để bảo đảm an ninh cho Ukraine, nếu cuộc xung đột được giải quyết. Vấn đề này đã được bàn thảo tại Anchorage, và tôi tin rằng có cơ hội để đạt đồng thuận”, ông Putin nói, đề cập đến cuộc họp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hôm 15/8.

Chủ nhân Điện Kremlin nêu bật sự sẵn sàng lắng nghe quan ngại của Nga từ phía Tổng thống Trump, cho rằng điều này trái với lập trường của chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Ông cho biết Moscow coi sự thay đổi này là điều đáng trân trọng.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Ukraine trong vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Đây là nhà máy nằm ở miền Nam Ukraine đã bị Nga kiểm soát ngay ở giai đoạn đầu xung đột.

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin tại một căn cứ quân sự ở Anchorage, bang Alaska vào ngày 15/8. Đó là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông trở lại ghế tổng thống.

“Chính quyền mới đã lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi từng nêu vấn đề này trong các cuộc tiếp xúc với [Tổng thống Joe Biden], nhưng không ai trong chính quyền đó muốn nghe. Giờ đây, chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu của sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng”, ông Putin nói, nhắc tới mối lo ngại của Nga về việc NATO mở rộng tại châu Âu và mối liên hệ với cuộc xung đột Ukraine.

Ông một lần nữa khẳng định Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập EU, nếu các nước thành viên nhất trí chấp thuận.

“Về việc Ukraine gia nhập EU, chúng tôi chưa bao giờ phản đối điều này. Còn về NATO, đó lại là một vấn đề khác”, ông Putin nói.

Ông Putin bác bỏ cáo buộc của một số nước châu Âu rằng Nga đang chuẩn bị tấn công các quốc gia NATO, gọi đó là “hoàn toàn vô lý”.

Trong khi đó, các nước ủng hộ Ukraine cho rằng việc viện trợ vũ khí và tài chính cho Kiev chính là cách ngăn chặn kịch bản này, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào cho xung đột với Nga đều phải bao gồm các bảo đảm an ninh chắc chắn cho Ukraine dưới hình thức hỗ trợ quân sự lâu dài hoặc một phương án tương đương với việc gia nhập NATO.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, chi tiết các đảm bảo an ninh của phương Tây dành cho Ukraine có thể được hoàn thiện trong những ngày tới.