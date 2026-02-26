Chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/2 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 216 cuộc giao tranh, trong đó 50 cuộc diễn ra theo hướng Pokrovsk. Nga phóng 1 tên lửa, thực hiện 36 cuộc không kích và thả 128 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 2.193 UAV cảm tử và tiến hành 1.866 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu xác nhận lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Tiến trình gia nhập EU của Ukraine vẫn "mờ mịt"

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zełensky từng kỳ vọng về việc Ukraine gia nhập EU năm 2027, nhưng sự nhiệt tình của ông đã giảm sút vào ngày hôm qua khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà không thể đảm bảo bất kỳ điều gì.

Trên tiền tuyến, trận chiến Zaporizhia vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tiến sâu về phía Tây, bất chấp các cuộc phản công không ngừng nghỉ của lực lượng Kiev từ phía bắc. Tình hình khá năng động đang diễn ra trên khu vực ở 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk, nơi đôi bên đều được báo cáo là đã giành được thêm lãnh thổ.

Tại khu vực Konstantinovka, sau khi một con đập bị phá hủy, lực lượng Moscow đang gia tăng áp lực lên thành phố từ phía tây và phía nam, tung ra nỗ lực cuối cùng để chọc thủng phòng tuyến và giành được chỗ đứng trong nội đô.

Nga nỗ lực chặn nguồn tiếp tế của Ukraine ở Konstantinovka để chờ cơ hội tràn ngập thành phố (Ảnh: Military Summary).

Ngập lụt đang gây ra các vấn đề về hậu cần cho quân đội Ukraine (AFU), vì một trong hai tuyến đường dẫn vào thành phố không còn sử dụng được. Đồng thời, có những báo cáo về việc quân đội Nga tiếp tục tiến công ở phía nam thành phố.

Tình hình đang trở nên nguy cấp hơn đối với AFU theo hướng Kramatorsk - Sloviansk. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng báo cáo rằng RFAF đang tiến đến Rai-Oleksandrivka và việc chiếm được ngôi làng này sẽ giúp pháo binh Nga triển khai trận địa thuận lợi để khai hỏa tới 2 thành phố chiến lược trên vành đai pháo đài cuối cùng ở Donbass.

Nga lật ngược thế cờ, nối lại cuộc tấn công ở vùng Zaporizhia

Theo kênh Readovka, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đã áp đặt thế trận tác chiến lên lực lượng Kiev ở khu vực Zaporizhia.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 RFAF đã đột phá, chiếm được Rozhdestvenskoye, nằm ở phía tây bắc Huliaipole. Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận thành công này.

Rõ ràng, nhóm xung kích Ukraine, đang cố gắng chọc thủng mặt trận ở giao điểm của các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk, đã "hụt hơi". Mặc dù họ chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị trong nỗ lực phản công, nhưng còn quá sớm để nói rằng nguy hiểm với Nga đã qua.

Có lý do để cho rằng việc quân đội Nga tiến công về phía Rozhdestvenskoye đang buộc Bộ chỉ huy Kiev phải chuyển trọng tâm khỏi Ternovaty, điều này sẽ cho phép lính xung kích Nga bảo vệ vững chắc ngôi làng.

Bộ chỉ huy Kiev đang thay đổi chiến thuật, bắt đầu thâm nhập sâu vào khu vực phòng thủ của Nga theo từng nhóm nhỏ. Do đó, tiền tuyến rơi vào trạng thái "cài răng lược", với cứ điểm của hai bên đan xen lẫn nhau. Tình hình này không quá nguy hiểm trên phạm vi toàn mặt trận, nhưng AFU liên tục hoạt động, đòi hỏi Bộ chỉ huy Moscow phải "hạ nhiệt".

Kiểm soát Rozhdestvenskoye, điểm cực tây trong cuộc tiến công của RFAF vượt sông Gaichur, có tiềm năng buộc các đơn vị Kiev phải hành động theo kịch bản của Nga.

Tất nhiên, các đơn vị tiền tuyến của Tập đoàn quân 36 RFAF sẽ gặp khó khăn. Giữ vững ngôi làng tương đương với việc "phòng thủ tiền đồn", do AFU có mặt ở cả phía trước lẫn hai bên sườn, và khả năng liên lạc với hậu phương bị gián đoạn.

Dù vậy, dựa trên kinh nghiệm RFAF bảo vệ Ternovaty, rõ ràng là AFU không có cách nào để đẩy mạnh tấn công, tổn thất của họ sẽ rất lớn. Lực lượng Kiev muốn vòng qua các điểm kháng cự và cố gắng phá vỡ liên lạc giữa chúng, nhưng ưu thế hỏa lực của Nga khiến cách tiếp cận này luôn vô ích.

Thế nên, Rozhdestvenskoye đánh dấu sự dịch chuyển trọng tâm của cuộc chiến từ khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 29 sang khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 36 RFAF. Về lâu dài, điều này sẽ cho phép Nga phát triển hơn nữa cuộc đột phá thọc sườn vùng phòng thủ Orekhov, hoàn toàn trái ngược với kế hoạch ban đầu của Bộ chỉ huy Kiev, vốn hy vọng đẩy lùi quân đội Nga vượt qua sông Gaichur và làm gián đoạn cuộc tấn công theo hướng Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 25/2. Lực lượng Moscow chặn đứng đà phản công của Kiev và nối lại tấn công, giành thêm một số khu định cư mới (Ảnh: Readovka).

Đồng quan điểm với Readovka, kênh Rybar xác nhận, ở cánh đông Zaporizhia, tốc độ giao tranh đang giảm dần. Theo đó, các đơn vị Kiev tiếp tục phản công khu vực lân cận Orestopol. Thường xuyên xuất hiện các đoạn phim mới về những cuộc tập kích nhằm vào binh lính và trang thiết bị của AFU từ khu vực này.

Hiện tại, AFU đã xây dựng được một số cầu vượt sông Vovchya, qua đó lực lượng dự bị đang được chuyển sang bờ nam. Các nhóm bộ binh AFU chọc thủng phòng tuyến của Nga ở các cánh đồng giữa Tychye và Vovchye, nhưng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong các khu định cư.

Tại Pokrovskoe, Kolomiytsi và Bolshemykhailivka, các đơn vị Kiev đã tập trung một lượng lớn quân dự bị, đang dần được triển khai vào "vùng xám" liền kề Orestopol. Tuy nhiên, do mật độ UAV Nga cao, họ hầu như không thể sử dụng trang thiết bị hoặc tiếp tế cho mũi xung kích đã đột phá.

Trong khi đó, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công ở sườn phía nam của hướng này. Lính xung kích Nga, được hỗ trợ bởi không quân, đang dần mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực lân cận Huliaipole vừa được giải tỏa, buộc đối phương phải điều động thêm lực lượng dự bị từ các đơn vị đã triển khai cho cuộc phản công phía bắc.

Rõ ràng, tốc độ tiến công của AFU đang chậm lại đều đặn. Hầu hết các đoạn phim xuất hiện trên mạng cho thấy họ đã phản công từ đầu tháng 2. Trong khi đó, Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang dần bổ sung lực lượng mới cho tiền tuyến, điều này sẽ sớm cho phép Nga phát động một cuộc đột phá gần Vovchya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 25/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Nga chính thức giành Grafskoye, mặt trận Sumy - Khakov thay đổi

Kênh Rybar cho hay, các đơn vị Moscow tiếp tục cuộc tấn công theo hướng Burluk và đã giải tỏa thêm một ngôi làng nữa.

Tại rừng Tatar, làng Grafskoye, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Sau nhiều tuần giao tranh ác liệt, Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 82 RFAF thành công trong việc giải tỏa ngôi làng, vượt qua sự kháng cự của đối phương.

Việc kiểm soát ngôi làng mở đường cho cuộc tiến công xa hơn về phía nam dọc theo sông Seversky Donets. Với tình hình giao tranh và vai trò quan trọng của UAV, con đường đột phá khả thi nhất vẫn là các khu vực rừng rậm, nơi các nhóm nhỏ sẽ tiến hành xâm nhập.

Điều quan trọng đối với AFU là phải ngăn chặn lực lượng Moscow tiếp cận Staryi Saltiv hoặc tiến xa hơn về phía nam, vì nguồn tiếp tế dọc theo toàn bộ hướng Burluk phụ thuộc vào việc vượt sông Seversky Donets, nơi sẽ trở thành mục tiêu thường xuyên hơn của Nga khi họ tiến đến gần.

Cho đến nay chưa có tiến bộ nào được ghi nhận ở các khu vực khác. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở Vovchanskiye Khutors, cũng như dọc theo tuyến Chugunovka - Ambarnoye - Dvurechanskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy và Kharkov ngày 25/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Nga chặn hậu cần ở Konstantinovka

Tại Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine cả trong thành phố và trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm. Họ cũng đang tích cực phá hủy bất kỳ phương tiện nào của đối phương cố gắng tiến vào thành phố.

Cách đây một thời gian, một cuộc không kích đã đánh trúng con đập giữa Konstantinovka và Alekseyevo-Druzhkovka, dẫn đến ngập lụt ở khu vực xung quanh. Điều này sẽ tạm thời gây khó khăn cho việc tiếp tế của Ukraine ở phía tây nam thành phố. Một số tuyến đường đất và một đoạn vượt sông cũng không thể đi qua.

Xét đến việc các điểm vượt sông Kryvyi Torets trước đây thường xuyên bị tập kích, không thể loại trừ khả năng Nga tăng cường các hành động tấn công ở các tuyến đường phía tây nam dẫn vào Konstantinovka, cũng như đẩy mạnh giao tranh ở Illinovka. Trong khi Ukraine đang gặp khó khăn về tiếp tế, và một số kho chứa và hầm trú ẩn bị ngập lụt, UAV và pháo binh Nga có thể loại bỏ lượng lớn binh lính đối phương.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc tập kích nhằm vào những công trình thủy lợi được tiến hành để làm gián đoạn hậu cần.

Lực lượng Kiev trước đây từng thực hiện các hành động tương tự: vào đầu trận chiến giành cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd, một trong những con đập trên đường tiếp cận Novoekonomicheskoe, và cửa xả của một con đập khác bị hư hại do các cuộc tấn công bằng UAV vào một công trình gài mìn. Điều này đã tạm thời làm chậm bước tiến của quân đội Nga.

Quân đội Nga đã phá một con đập, gây ngập lụt nhằm ngăn chặn hậu cần của Ukraine ở thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Nga thực sự kiểm soát bao nhiêu diện tích lãnh thổ Ukraine sau 4 năm?

Kênh Suriyakmaps hôm 24/2 chính thức công bố thống kê cho biết, sau 4 năm kể từ khi xung đột bắt đầu, quân đội Nga hiện kiểm soát 92.092km2, tương ứng với 15,25% diện tích lãnh thổ Ukraine, hoặc 19,73% nếu bao gồm cả bán đảo Crimea. Chi tiết như sau:

- Donetsk: Nga kiểm soát 21.670km2, tương đương 81,72%.

- Lugansk: Nga kiểm soát 26.600km2, tương đương 99,69%.

Ngoài ra, sự phân bổ quyền kiểm soát của các tỉnh khác như sau:

- Mykolaiv: Nga chiếm 225km2 (0,91%); Ukraine kiểm soát 24.373km2 (99,09%).

- Kherson: Nga chiếm 20.726km2 (72,82%); Ukraine còn 7.735km2 (27,18%).

- Zaporizhia: Nga có 20.700km2 (76,15%); Ukraine còn 6.483 km2 (23,85%).

- Dnipropetrovsk: Nga chiếm 276km2 (0,86%); Ukraine giữ 31.698km2 (99,14%).

- Kharkov: Nga chiếm 1.767km2 (5,62%); Ukraine giữ 29.648km2 (94,38%).

- Sumy: Nga chiếm 383km2 (1,61%); Ukraina giữ 23.451km2 (98,39%).