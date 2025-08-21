Nga nêu nguyên tắc đảm bảo an ninh có thể chấp nhận được cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Phát biểu ngày 21/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga ủng hộ các nguyên tắc về bảo đảm an ninh đã được nhất trí với Ukraine tại Istanbul năm 2022, trong khi mọi đề xuất khác đều là những nỗ lực vô ích.

Trước đó, ông cũng chỉ trích phương Tây thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng không có sự tham gia của Nga là "con đường không đến đâu".

"Chúng tôi không thể đồng ý rằng hiện nay lại có đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh tập thể mà không có Nga", ông nói.

Những phát biểu của Lavrov nhấn mạnh yêu cầu của Moscow rằng các chính phủ phương Tây phải trực tiếp đối thoại với Nga về các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine và châu Âu.

Nguyên tắc đảm bảo an ninh đã đề cập trong các cuộc thảo luận giữa Kiev và Moscow tại Istanbul năm 2022 quy định rằng Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm tương tự như điều khoản phòng thủ tập thể của NATO từ một liên minh các quốc gia bảo trợ. Liên minh này dự kiến bao gồm cả Nga.

Moscow sau đó đã đưa thêm một điều khoản yêu cầu phải có sự đồng thuận nhất trí từ tất cả các quốc gia ký kết trước khi điều khoản phòng thủ tập thể có thể được kích hoạt.

Các nhà đàm phán Ukraine đã bác bỏ sửa đổi đó với lý do rằng nó đồng nghĩa với việc Moscow có quyền phủ quyết khả năng phương Tây bảo vệ Ukraine trong trường hợp Nga tấn công trở lại trong tương lai.

Bên cạnh vấn đề lãnh thổ, đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng là một vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán liên quan đến giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ngày 19/8, một ngày sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã bắt đầu thảo luận về những phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột. Ông Trump tuyên bố, Washington sẵn sàng hỗ trợ châu Âu đảm bảo an ninh cho Kiev.

Các nguồn tin cho biết ngoài cung cấp vũ khí thì Lầu Năm Góc đang tiến hành các kịch bản hỗ trợ cho Ukraine, nhưng quá trình này sẽ cần thời gian để xác định những gì khả thi về mặt quân sự và đồng thời có thể chấp nhận được từ phía Nga.

Một trong những phương án được nêu ra là triển khai lực lượng châu Âu tới Ukraine, nhưng đặt dưới sự chỉ huy điều phối của Mỹ. Các binh sĩ sẽ hoạt động dưới quốc kỳ riêng của từng nước tham gia.

Lầu Năm Góc và NATO hiện chưa bình luận về phương án này, trong khi đó Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố coi kịch bản này là “không thể chấp nhận được”.