Tổng thống Ukraine thảo luận khả năng tổ chức bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử với các điều kiện nhất định (Ảnh: Kyiv Independent).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/12 cho biết, ông đã có cuộc trò chuyện với các nghị sĩ quốc hội về khả năng tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine trong thời chiến.

“Tôi đang chờ các nghị sĩ trình bày quan điểm của họ”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh rằng ông sẽ không cho phép bất kỳ sự suy đoán chính trị nào chống lại Ukraine.

“Nếu các đối tác của chúng ta, bao gồm cả đối tác then chốt ở Mỹ, nói quá nhiều và quá cụ thể về bầu cử ở Ukraine, về bầu cử trong tình trạng thiết quân luật, thì chúng ta phải đưa ra những câu trả lời rõ ràng và hợp pháp của Ukraine cho mọi câu hỏi và mọi nghi ngờ”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý thêm: “Các thách thức an ninh phụ thuộc vào đối tác của chúng ta, trước hết là Mỹ. Các thách thức chính trị và pháp lý đòi hỏi câu trả lời từ Ukraine. Và chúng ta sẽ có những câu trả lời đó”.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Politico rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử tổng thống. Theo ông Trump, Ukraine đang vin vào lý do xung đột để tránh một cuộc bầu cử mới.

“Họ không tổ chức bầu cử vì lý do xung đột, nhưng tôi cho rằng người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó. Và có thể ông Zelensky sẽ thắng. Tôi không biết ai sẽ thắng, nhưng đã rất lâu rồi Ukraine không có một cuộc bầu cử”, Tổng thống Trump bình luận.

Ông Zelensky tuyên bố, ông sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong khoảng từ 60-90 ngày tới, nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh. Ông cũng nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử phụ thuộc vào 2 điều kiện then chốt: an ninh và thay đổi luật pháp.

“Để tổ chức bầu cử, có 2 vấn đề gồm làm thế nào để thực hiện trong điều kiện Ukraine bị tập kích bằng tên lửa và không kích, và khuôn khổ pháp lý bảo đảm tính hợp pháp cho cuộc bầu cử”, ông Zelensky nêu rõ.

Theo đại diện châu Âu, Ukraine chỉ có thể tổ chức bầu cử khi điều kiện cho phép, vì xung đột vẫn đang diễn ra.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phát biểu của ông Zelensky về việc sẵn sàng cho cuộc bầu cử ở Ukraine là điều “khá mới”.

“Phát biểu này khá mới, thực tế đây là điều mà Tổng thống Putin đã nói trong một thời gian dài, và cũng là điều mà Tổng thống Trump vừa nói gần đây. Vì vậy hãy xem các diễn biến theo hướng này sẽ như thế nào", ông nói.