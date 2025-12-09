Tổng thống Trump kêu gọi bầu cử ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2 (Ảnh: AFP).

“Tôi nghĩ đã đến lúc. Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để tổ chức bầu cử (ở Ukraine). Họ không tổ chức bầu cử vì lý do xung đột, nhưng tôi cho rằng người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó. Và có thể ông Zelensky sẽ thắng. Tôi không biết ai sẽ thắng, nhưng đã rất lâu rồi Ukraine không có một cuộc bầu cử”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn Politico ngày 9/12.

Ông cũng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu chấp nhận các đề xuất hòa bình, lập luận rằng Nga đang có vị thế đàm phán mạnh hơn và về lâu dài có thể áp đảo lực lượng của Kiev.

Theo ông, Nga là một quốc gia lớn hơn nhiều và đang nắm ưu thế trong cuộc xung đột. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng đến một lúc nào đó, yếu tố quy mô sẽ quyết định và Nga có lợi thế rất lớn.

Ông nhấn mạnh, ông Zelensky nên bắt đầu xem xét bản dự thảo mới nhất của đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra.

Tổng thống Trump nói, theo những gì ông được biết, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa xem xét kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ, mặc dù các quan chức cấp cao Ukraine rất ủng hộ đề xuất này.

“Đến một lúc nào đó, yếu tố quy mô sẽ quyết định. Rất nhiều người đang thiệt mạng, nên sẽ thật tốt nếu ông ấy đọc đề xuất đó. Ông ấy sẽ phải nhanh chóng hành động và bắt đầu chấp nhận các điều khoản”, Tổng thống Trump nói.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm trong thời kỳ thiết quân luật ở Ukraine về mặt lý thuyết là khả thi, nhưng việc tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện như vậy mang theo những rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định chính trị. Mối đe dọa lớn nhất là không có bảo đảm an toàn cho cử tri giữa bối cảnh các cuộc tấn công liên tục trên khắp đất nước.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine về nguyên tắc đã sẵn sàng cho bầu cử, nhưng bầu cử chỉ có thể diễn ra nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên bộ, trên không và trên biển.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cũng nhấn mạnh Ukraine đang chuẩn bị cho bầu cử sau khi thiết quân luật kết thúc. Theo ông, đây sẽ là những cuộc bầu cử chưa từng có tiền lệ.

Vào tháng 11, Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Toàn bộ văn bản của kế hoạch không được công bố, nên thông tin về nội dung của nó và các thay đổi sau đó chỉ được biết qua các tuyên bố của quan chức và những rò rỉ ngoại giao.

Đề xuất ban đầu được cho là có lợi hơn cho Nga, do đó, các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã tiến hành tham vấn trong khoảng 2 tuần để chỉnh sửa tài liệu để có thể chấp nhận hơn đối với Kiev.

Theo New York Times, một trong các phiên bản cập nhật liên quan đến việc hạn chế quân đội Ukraine và tầm bắn tên lửa của họ, trong khi 3 phiên bản còn lại liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ, hợp tác kinh tế Mỹ - Nga hậu xung đột Ukraine, và các vấn đề an ninh châu Âu rộng lớn hơn.

Theo Bloomberg, các lãnh đạo châu Âu đang cố gắng thuyết phục ông Zelensky không đồng ý với một thỏa thuận về việc rút quân khỏi Donbass mà không có các bảo đảm an ninh đáng tin cậy từ Mỹ.