Tổng thống Putin nói về khả năng Nga ngừng chiến, ký hiệp định hòa bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Bishkek, Kyrgyzstan ngày 27/11 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/11 tuyên bố Nga sẽ chấm dứt các cuộc giao tranh khi lực lượng Ukraine rút quân khỏi các khu vực mà họ đang kiểm soát.

"Binh lính Ukraine sẽ rút khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát, sau đó giao tranh sẽ chấm dứt. Nếu họ không rút quân, chúng tôi sẽ đạt được điều này bằng vũ lực", Tổng thống Putin nói với các phóng viên trong chuyến thăm tới Kyrgyzstan.

Tổng thống Putin cho biết việc ký kết một hiệp định hòa bình với Ukraine là "bất khả thi về mặt pháp lý" ở thời điểm hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù Nga muốn đạt được một hiệp định hòa bình, nhưng giới lãnh đạo Ukraine hiện tại đã không còn tính chính danh khi từ chối tổ chức bầu cử.

"Việc ký kết các văn bản với giới lãnh đạo Ukraine hiện tại là vô nghĩa. Tôi đã đề cập đến chủ đề này nhiều lần", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Nga, "giới lãnh đạo Ukraine đã phạm phải “sai lầm chiến lược” khi không tổ chức bầu cử.

Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng ông Volodymyr Zelensky không còn tính chính danh với tư cách là tổng thống của Ukraine, do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc vào năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng mặc dù Nga cũng đang vướng vào một cuộc xung đột quân sự, nhưng nước này vẫn tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024.

Tổng thống Putin cho biết nếu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết, giới lãnh đạo Ukraine sẽ phải dỡ bỏ thiết quân luật và "ngay lập tức tổ chức bầu cử".

Ông Zelensky đang giữ chức tổng thống Ukraine mặc dù theo luật, nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Ông đã từ chối từ chức và hoãn các cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn luật thiết quân luật được áp dụng từ năm 2022 sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Putin cuối năm ngoái khẳng định, Nga không yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine phải từ chức như một điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, bất kỳ văn bản cuối cùng nào cũng phải được ký với nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

Giới chức Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Washington lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Tổng thống Zelensky tuyên bố nếu thiết quân luật bị đình chỉ trước khi chiến sự với Nga kết thúc để tổ chức bầu cử, Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ mất quân đội. Theo ông, đây là kịch bản mà Nga sẽ tận dụng để tiếp tục tấn công Ukraine trong thời gian tới.

Trong cuộc họp báo tại Kyrgyzstan, Tổng thống Putin cho biết ông đã nghe được một số thông tin liên quan đến cuộc họp gần đây giữa Nga và Ukarine tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

"Nhưng không có gì bất thường, không có gì bí mật xảy ra ở đó. Theo sáng kiến ​​của phía Ukraine, một cuộc họp đã được lên kế hoạch và tổ chức tại Abu Dhabi. Về phía chúng tôi, một trong những lãnh đạo của FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) đã tham dự", ông Putin xác nhận.

"Các cơ quan chuyên trách của chúng tôi, Nga và Ukraine, luôn giữ liên lạc với nhau, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Và hiện tại họ vẫn làm như vậy. Họ đang làm gì? Giải quyết một số vấn đề nhân đạo, chủ yếu liên quan đến trao đổi tù binh. Và Abu Dhabi đang được sử dụng tích cực cho mục đích này", ông Putin nói thêm.