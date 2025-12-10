Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tiến hành bầu cử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Để tổ chức bầu cử, có 2 vấn đề gồm làm thế nào để thực hiện trong điều kiện Ukraine bị tập kích bằng tên lửa và không kích, và khuôn khổ pháp lý bảo đảm tính hợp pháp cho cuộc bầu cử”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 nói.

Ông nhấn mạnh, những tuyên bố cho rằng chính quyền của ông đang “bám giữ quyền lực” là không có cơ sở. Ông nêu rõ, bầu cử chỉ có thể diễn ra nếu có bảo đảm an ninh cho công dân.

Ông Zelensky cho biết ông đang kêu gọi Mỹ và các đối tác châu Âu hỗ trợ bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành bỏ phiếu.

“Tôi sẵn sàng cho bầu cử. Hơn nữa, tôi đang đề nghị Mỹ, cùng với các đồng nghiệp châu Âu nếu cần, bảo đảm an ninh để tổ chức bầu cử. Khi đó, trong vòng 60-90 ngày, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức”, ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các nghị sĩ chuẩn bị các đề xuất lập pháp về sửa đổi luật bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật. Ông kỳ vọng sẽ nhận được các dự thảo liên quan trong thời gian tới.

“Ngày mai tôi sẽ ở Ukraine, tôi đang chờ đề xuất từ các đối tác và các nghị sĩ, và tôi sẵn sàng tiến hành bầu cử”, ông Zelensky tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Politico rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử tổng thống. Theo ông, Ukraine đã quá lâu không có bầu cử.

“Tôi nghĩ đã đến lúc. Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để tổ chức bầu cử (ở Ukraine). Họ không tổ chức bầu cử vì lý do xung đột, nhưng tôi cho rằng người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó. Và có thể ông Zelensky sẽ thắng. Tôi không biết ai sẽ thắng, nhưng đã rất lâu rồi Ukraine không có một cuộc bầu cử”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Politico ngày 9/12.

Phản ứng về đề nghị này, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho rằng bầu cử Ukraine chỉ có thể diễn ra khi điều kiện cho phép vì xung đột vẫn đang diễn ra.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm trong thời kỳ thiết quân luật ở Ukraine về mặt lý thuyết là khả thi, nhưng việc tổ chức bỏ phiếu trong điều kiện như vậy mang theo những rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn định chính trị. Mối đe dọa lớn nhất là không có bảo đảm an toàn cho cử tri giữa bối cảnh các cuộc tấn công liên tục trên khắp đất nước.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine về nguyên tắc đã sẵn sàng cho bầu cử, nhưng bầu cử chỉ có thể diễn ra nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên bộ, trên không và trên biển.