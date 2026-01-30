Tổng thống Trump: Nga đồng ý ngừng bắn một phần ở Ukraine

Làn sóng tập kích của Nga khiến hàng triệu người Ukraine rơi vào cảnh mất điện (Ảnh: Reuters).

“Bởi vì cái lạnh, cực kỳ lạnh, tôi đã đích thân đề nghị Tổng thống Putin ngừng bắn vào Kiev và các thành phố, thị trấn của Ukraine trong một tuần trong thời gian này... Và ông ấy đã đồng ý làm điều đó, và tôi phải nói với bạn, điều đó rất tử tế”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 29/1.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng người dân Ukraine đang phải trải qua một mùa đông lạnh kỷ lục.

Ông Trump cho biết thêm, đã có “rất nhiều tiến triển” trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Kiev và Moscow nhằm chấm dứt xung đột sắp bước sang năm thứ năm.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng việc Nga thực thi thỏa thuận ngừng bắn trong một tuần như thông báo của Tổng thống Trump.

Ông Zelensky nói, những ngày sắp tới sẽ cho thấy liệu Moscow có tuân thủ thỏa thuận như vậy hay không.

“Các nhóm của chúng tôi đã thảo luận việc này tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Chúng tôi kỳ vọng các thỏa thuận sẽ được thực thi. Các bước hạ nhiệt góp phần tạo ra tiến triển thực sự hướng tới việc chấm dứt xung đột”, nhà lãnh đạo Ukraine viết trên tài khoản X.

Phát biểu ngay sau đó trong video phát biểu hàng đêm, ông Zelensky bày tỏ cảm ơn Washington vì sáng kiến mà ông mô tả là nhằm chấm dứt làn sóng tấn công của Nga vào các mục tiêu năng lượng.

“Cảm ơn phía Mỹ vì những nỗ lực nhằm bảo đảm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine vào thời điểm này. Hãy hy vọng Mỹ sẽ thành công trong việc bảo đảm điều này. Chúng ta sẽ xem tình hình thực tế với các cơ sở năng lượng và các thành phố của chúng ta trong những ngày và đêm sắp tới”, ông nói.

Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine đã khiến hàng triệu người bị gián đoạn điện chiếu sáng, sưởi ấm và nguồn nước giữa thời tiết đóng băng.

Cơ quan khí tượng nhà nước Ukraine ngày 29/1 dự báo nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống mức thấp tới -30 độ C trong những ngày tới, khi giới chức trách chạy đua khôi phục các dịch vụ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu tối 28/1, cảnh báo về những cuộc tấn công mới của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng.

Điện Kremlin hiện chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở được quân đội Ukraine và tổ hợp công nghiệp quân sự sử dụng, và rằng các cuộc tấn công của họ là phản ứng trực tiếp trước những đòn tấn công tầm xa của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga.

Nga đã đồng ý ngừng bắn cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine vào tháng 3 năm ngoái, sau các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Moscow sau đó cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau vài ngày khi tiến hành các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga.

Tháng trước, Ukraine và phương Tây kêu gọi một thỏa thuận đình chiến khác, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, thay vì một khoảng dừng tạm thời khác.

“Chúng tôi đang làm việc vì hòa bình, chứ không phải vì một lệnh ngừng bắn. Một nền hòa bình ổn định, được bảo đảm, lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện phù hợp, là ưu tiên tuyệt đối”, ông nói.