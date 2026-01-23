Ông Zelensky: Hội đồng Hòa bình có thể giám sát ngừng bắn Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Các quốc gia tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng có thể làm nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc trao đổi với các nhà báo tại Davos, Thụy Sĩ.

Ông Zelensky đồng thời xác nhận rằng Ukraine đã được mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

“Khi chúng tôi thảo luận kế hoạch 20 điểm liên quan tới các bảo đảm an ninh và cách kiểm soát một trong những bước then chốt đầu tiên, chẳng hạn như lệnh ngừng bắn, phía Mỹ đề xuất rằng họ sẽ cần các đối tác để cùng giám sát việc này bên cạnh Mỹ. Điều đó có thể được thực hiện dưới hình thức một Hội đồng Hòa bình, bao gồm cả 2 bên của cuộc chiến”, Tổng thống Ukraine nói.

Ông làm rõ rằng việc thành lập một Hội đồng Hòa bình không phải là điều mới mẻ đối với ông, nhưng ông không biết liệu nó có được thành lập tại Davos hay không, cũng như không biết Tổng thống Mỹ sẽ mời những bên nào tham gia.

“Hiện tại, chúng tôi là đối thủ với Nga. Belarus đứng về phía Nga; chúng tôi không thể ở cùng họ", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine giải thích rằng các phương án liên quan tới Hội đồng Hòa bình đã được đưa vào kế hoạch 20 điểm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

“Tôi nghĩ cơ chế này sẽ hoạt động. Nó sẽ chỉ vận hành với tư cách là một phái bộ giám sát sau khi cuộc chiến kết thúc đối với chúng tôi. Có thể sẽ có những vấn đề khác, ví dụ như Gaza và các chủ đề khác. Tôi không nói về việc chúng tôi tham gia vào tình hình Gaza hay các vấn đề khác. Ở đây là nói về những đối tác sẽ giám sát lệnh ngừng bắn và các bảo đảm an ninh”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ngày 22/1, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình.

Ban đầu, Hội đồng Hòa bình được dự kiến chỉ tập trung vào Dải Gaza, nhưng ông Trump muốn mở rộng nhiệm vụ của cơ chế này để bao gồm cả các vấn đề liên quan tới những xung đột khác.

Hiến chương của hội đồng sẽ giao nhiệm vụ cho cơ quan này thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới. Tổng thống Trump đã chỉ định Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các nhà đàm phán Gaza của Mỹ là ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, cùng cựu thủ tướng Anh Tony Blair là các thành viên của hội đồng.

Điện Kremlin cho biết, Nga đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình, nhưng vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố, Nga sẵn sàng đóng góp 1 tỷ USD để hỗ trợ quá trình tái thiết ở Gaza ngay cả khi chưa tham gia hội đồng. Số tiền này có thể được lấy từ các tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Zelensky muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Khi một nhà báo hỏi ông Zelensky đã nói gì trong cuộc gặp ở Davos, ông Trump trả lời: “Ông ấy nói rằng ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đang thảo luận những điều đã được thảo luận trong 6 hoặc 7 tháng qua".