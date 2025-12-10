Nga bình luận về đề xuất ngừng bắn của Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẵn sàng thiết lập "một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi đang hướng tới hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn”.

"Một nền hòa bình bền vững, được đảm bảo, lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện là ưu tiên tuyệt đối của Nga", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, trả lời phỏng vấn ngày 9/12, Tổng thống Zelensky nêu rõ, Ukraine sẽ sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

Ông cho biết, lực lượng Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Do một số lượng lớn cơ sở năng lượng bị hư hại trong những cuộc tấn công này, việc cắt điện luân phiên theo giờ được áp dụng trên toàn quốc mỗi ngày.

Hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh đình chiến liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Theo ông Zelensky, một trong những vấn đề then chốt của hình thức ngừng bắn này là không có bên thứ ba nào giám sát việc tuân thủ thỏa thuận.

Nga xem xét kỹ tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Theo ông Peskov, Điện Kremlin đã xem xét kỹ một phần cuộc phỏng vấn mới được công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Nga và Ukraine.

“Chúng tôi đã xem xét kỹ phần phỏng vấn đề cập đến chúng tôi (Nga) và Ukraine”, ông Peskov nói, đồng thời cho biết những tuyên bố của Tổng thống Trump về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine rất quan trọng đối với triển vọng giải quyết hòa bình.

“Đây là một cuộc phỏng vấn rất quan trọng, một tuyên bố rất quan trọng… Ở nhiều khía cạnh, Tổng thống Trump đã đề cập đến nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này, đặc biệt là liên quan đến NATO. Điều này rất quan trọng đối với triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình”, ông Peskov nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico được công bố ngày 9/12, Tổng thống Trump kêu gọi Tổng thống Zelensky bắt đầu chấp nhận các đề xuất hòa bình, lập luận rằng Nga đang có vị thế đàm phán mạnh hơn và về lâu dài có thể áp đảo lực lượng của Kiev.

Theo ông, Nga là một quốc gia lớn hơn nhiều và đang nắm ưu thế trong cuộc xung đột. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng đến một lúc nào đó, yếu tố quy mô sẽ quyết định và Nga có lợi thế rất lớn.

Ông nhấn mạnh, ông Zelensky nên bắt đầu xem xét bản dự thảo mới nhất của đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra.

Tổng thống Trump nói, theo những gì ông được biết, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa xem xét kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ, mặc dù các quan chức cấp cao Ukraine rất ủng hộ đề xuất này.

Ông Trump cũng cho rằng ông Zelensky nên tiến hành bầu cử. Nhiệm kỳ của ông Zelensky lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine về nguyên tắc đã sẵn sàng cho bầu cử, nhưng bầu cử chỉ có thể diễn ra nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên bộ, trên không và trên biển.