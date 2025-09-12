Nga lên tiếng vụ đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị sát hại

Nhà hoạt động Charlie Kirk (Ảnh: AFP).

"Chúng ta phải tìm ra thủ phạm và những người chắc chắn có liên quan đến tội ác khủng khiếp này”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với các phóng viên hôm 11/9, đề cập đến vụ ám sát khiến Charlie Kirk, nhà sáng lập tổ chức thanh niên bảo thủ Turning Point USA, thiệt mạng tại Đại học Utah Valley hôm 10/9.

“Cho đến khi tìm ra được thủ phạm, chúng ta không thể đưa ra bất kỳ kết luận vội vàng nào", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga, đồng thời là Giám đốc quỹ đầu tư quốc gia, đã viết trên Telegram: "Đã có một cuộc tấn công vào Charlie Kirk, một trong những nhà lãnh đạo bảo thủ nhiệt thành nhất được biết đến với những phát biểu tích cực về Nga và lời kêu gọi đối thoại”.

Charlie Kirk, nhà hoạt động 31 tuổi, một người ủng hộ lớn của ông Trump và là giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã qua đời sau khi bị bắn vào cổ trong lúc diễn thuyết tại Đại học Utah Valley hôm 10/9.

Ông Kirk được cho là đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí mình đang diễn thuyết chỉ khoảng 200m, sau khi phát biểu trước đám đông khoảng 3.000 người với các biện pháp an ninh lỏng lẻo.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã công bố hình ảnh một nghi phạm trong vụ xả súng khiến ông Kirk thiệt mạng. Nghi phạm đến nay vẫn lẩn trốn.

FBI cho biết đang treo thưởng lên tới 100.000 USD cho thông tin dẫn đến việc xác định danh tính và bắt giữ kẻ chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà hoạt động Kirk. Các nhà điều tra cho hay họ đang làm việc “suốt ngày đêm” để xác định tung tích người này.

FBI cũng xác nhận đã thu giữ được vũ khí được cho là sử dụng trong vụ ám sát. Theo đặc vụ FBI Robert Bohls, đó là một “khẩu súng trường nạp đạn bằng tay cỡ nòng .30-06 nhập khẩu, công suất cao” được tìm thấy trong một khu rừng gần hiện trường.

Khẩu súng và số đạn đã được chuyển đến phòng thí nghiệm chính của FBI ở Quantico, Virginia, để tiến hành phân tích pháp y hiện đại nhất. Trọng tâm sẽ là tìm dấu vân tay tiềm ẩn và DNA. Sau khi phân tích, khẩu súng sẽ được tháo rời để truy xuất thông tin nhập khẩu chi tiết hơn.

Ngoài khẩu súng, các điều tra viên cũng đã thu được dấu giày, dấu lòng bàn tay và dấu cẳng tay để phân tích.

Giới chức Mỹ nhấn mạnh đây là một vụ tấn công “có mục tiêu” và họ “đang tận dụng mọi đầu mối” để phá án.