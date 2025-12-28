Tổng thống Putin cập nhật chiến sự, cảnh báo Ukraine nếu từ chối hòa bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm sở chỉ huy lực lượng vũ trang Nga ngày 27/12 (Ảnh: Tass).

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga vào sáng 27/12 và chủ trì cuộc họp với Tổng Tham mưu trưởng Ukraine Valery Gerasimov cùng các chỉ huy của các đơn vị tác chiến.

Ông Putin đã nghe báo cáo về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thành phố Gulyaipole thuộc tỉnh Zaporizhia và thành phố Dimitrov thuộc tỉnh Donetsk.

Ông Putin cho biết việc thiết lập một vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine đang diễn ra thuận lợi, đồng thời lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân tại vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) và tỉnh Zaporizhia trên toàn tuyến giao tranh.

Hãng thông tấn TASS đã tổng hợp những phát biểu chính của Tổng thống Putin và Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov.

Về việc giành được Gulyaipole và Dimitrov

Gulyaipole là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Zaporizhia, vì vậy việc giành được thành phố này mở ra những triển vọng thuận lợi cho các hoạt động tiến công của Nga. Tốc độ tiến quân nhanh của Cụm tác chiến phía Đông cho phép Nga tiếp tục tiến công, giành được toàn bộ tỉnh Zaporizhia. Việc kiểm soát Krasnoarmeysk và Dimitrov tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục giành được toàn bộ tỉnh Donetsk.

Về chiến dịch quân sự đặc biệt

Các nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng vũ trang Nga đang được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được Bộ Tổng tham mưu Nga phê duyệt và xây dựng. Việc thiết lập vùng đệm an ninh tại các khu vực biên giới thuộc các tỉnh Sumy, Kharkov và Dnepropetrovsk đang tiến triển.

Tổng thống Putin cho biết lực lượng vũ trang Nga đang hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và duy trì đà tiến công mạnh mẽ.

“Thực sự đã đạt được những bước tiến tốt trong việc thiết lập vùng đệm tại các khu vực biên giới ở các tỉnh Sumy, Kharkov và Dnepropetrovsk”, ông Putin nói.

Về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga

Giao tranh đường phố đang diễn ra tại Konstantinovka. Một nửa số công trình trong thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ông Gerasimov cho biết quân đội Nga đang đẩy lùi các lực lượng Ukraine dọc bờ sông Oskol gần Kupyansk. Nga đã giành được thành phố Stepnogorsk thuộc tỉnh Zaporizhia và việc đẩy lùi các lực lượng Ukraine tại Primorskoye và Lukyanovsk đang được hoàn tất.

Sau khi giành được Seversk, Cụm tác chiến phía Nam đang nhanh chóng tiến về Slavyansk. Quân đội Nga đang giao chiến tại các khu vực đông nam và phía đông của Krasny Liman thuộc Donetsk. Một đơn vị Ukraine tại Drobyshevo đã bị bao vây và đang bị đẩy lùi. Quân đội Nga đang tiến công trên tất cả các mặt trận.

Về phản ứng của Nga Ukraine nếu từ chối hòa bình

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong chiến dịch quân sự bằng vũ lực, nếu chính quyền Ukraine không muốn giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình.

“Nếu chính quyền Kiev không muốn giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, chúng ta sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước mắt trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự”, ông Putin cảnh báo.

Theo ông Putin, những người có tư duy sáng suốt ở phương Tây đang đưa ra cho Kiev các điều khoản danh dự để chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh trong tương lai và khôi phục quan hệ với Nga, nhưng các nhà lãnh đạo Ukraine không vội chấp nhận những đề xuất đó.

“Chúng tôi thấy rằng ngay cả đến hôm nay, thật đáng tiếc, các nhà lãnh đạo của chính quyền Kiev vẫn không vội giải quyết cuộc xung đột này bằng con đường hòa bình. Tôi đã nói về điều này cách đây một năm trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại rằng các hành động quân sự đã bùng phát sau cuộc đảo chính năm 2014 tại Ukraine.

“Các hành động quân sự đã không xảy ra nếu khi đó họ lắng nghe chúng tôi”, ông Putin cho biết.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm mà Kiev đã thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Theo ông Zelensky, kế hoạch này bao gồm việc xác nhận chủ quyền của Ukraine, một thỏa thuận không xâm phạm lãnh thổ giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc tuân thủ đường ranh giới tiếp xúc, và các đảm bảo an ninh, nhưng không nêu rõ chi tiết cụ thể. Kế hoạch hòa bình cũng dự kiến ​​giới hạn số lượng quân nhân Ukraine ở mức 800.000 người trong thời bình.

Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky phần lớn bỏ qua những lo ngại của Nga, yêu cầu Moscow nhượng bộ về lãnh thổ bất chấp những bước tiến mạnh mẽ của Nga trên chiến trường gần đây. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh các đảm bảo an ninh kiểu NATO, đẩy nhanh quá trình đưa Ukraine gia nhập EU và hàng trăm tỷ USD đầu tư từ phương Tây vào Ukraine.