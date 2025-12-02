Tổng thống Putin ra lệnh lập vùng an ninh dọc biên giới với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 đã đến thăm sở chỉ huy tiền tuyến và nghe báo cáo về các bước tiến của lực lượng quân sự Nga tại Ukraine.

Tại đây, ông tuyên bố việc tạo ra một “vùng an ninh” dọc biên giới với Ukraine thuộc trách nhiệm của quân khu phía Bắc.

“Tôi đã yêu cầu Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo về tình hình trong khu vực trách nhiệm của quân khu phía Bắc, xét đến việc đơn vị này được giao nhiệm vụ thiết lập một vùng an ninh dọc theo biên giới quốc gia”, Tổng thống Putin nói.

Đầu năm nay, ông Putin đã nêu khả năng tạo ra một “vùng đệm an ninh" khi ông đến thăm tỉnh Kursk, khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Các nhà lập pháp Nga cho biết vùng đệm này không chỉ kéo dài đến 3 mà là 6 vùng của Ukraine, bao gồm các vùng Kharkov, Sumy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Odessa.

Kế hoạch của Nga lập vùng đệm an ninh được đưa ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga.

Theo Tướng Nga Viktor Sobolev, ý tưởng này của Nga nhằm buộc Ukraine phải đưa các vũ khí tầm xa như pháo phản lực phóng loạt HIMARS phải ra khỏi tầm tấn công. Trong khi đó, Ukraine cho rằng ý tưởng của Nga lập vùng đệm an ninh biên giới sẽ gây cản trở nỗ lực đàm phán hòa bình.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn khi nỗ lực hòa đàm không có nhiều tiến triển.

Theo Điện Kremlin, hôm 30/11, các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát các thành phố tiền tuyến Pokrovsk ở tỉnh Donetsk và Vovchansk ở tỉnh Kharkov của Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết việc Nga giành được quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk quan trọng sẽ cho phép quân đội Nga tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông cũng tuyên bố “lực lượng Nga đang tiến công trên hầu hết mọi hướng”.

Theo ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch (CCD) thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Nga có thể gia tăng áp lực trên chiến trường trong những tuần tới và tìm cách khuếch đại điều đó bằng những tuyên bố trước công chúng nhằm tăng sức ép ngoại giao với Ukraine và phương Tây.

Ông cho biết, quân đội Ukraine hiện vẫn kiểm soát một phần Vovchansk và Nga cũng không kiểm soát Kupyansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Nga không tiến hành được bất kỳ chiến dịch tấn công thành công nào trong những tuần gần đây. Ông cho biết, mặc dù Moscow tuyên bố đã kiểm soát thành phố Kupyansk, nhưng thực tế quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi đây.