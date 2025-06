Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Phát biểu sau phiên toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Chúng tôi tin rằng Iran có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Và chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong lĩnh vực này, như từng làm trong những năm qua”.

Tổng thống Nga đồng thời nhấn mạnh lập trường phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân: “Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận không có bằng chứng cho thấy Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch không kích nhắm vào Iran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Tel Aviv cáo buộc Tehran đang tiến rất gần đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Israel khẳng định các đòn tấn công là cần thiết để ngăn chặn điều này.

Iran đáp trả bằng hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, trong khi vẫn giữ lập trường rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích dân sự. Tehran cho biết, họ sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ khi Israel ngừng các hành động “gây hấn”.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin là một trong số ít lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về tình hình hiện nay, do đã điện đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Israel, Iran và Mỹ. Trong một phiên hỏi đáp với báo chí khuya 19/6, ông Putin nhấn mạnh việc giải quyết khủng hoảng phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo an ninh lẫn nhau, vừa bảo vệ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì hòa bình của Iran, vừa đảm bảo an toàn cho Israel.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 21/6, ông Putin kêu gọi các bên giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán. Ông nhấn mạnh Moscow đã nhiều lần thông báo với Israel rằng không có bằng chứng cho thấy Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân.

Tuy vậy, trong một báo cáo hồi đầu tháng này, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi lưu ý rằng “Iran là quốc gia duy nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại đang sản xuất và tích trữ uranium làm giàu ở mức 60%”, mức tiến gần ngưỡng vũ khí hạt nhân.

Các cơ quan tình báo Mỹ cho đến nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, bác bỏ đánh giá của cộng đồng tình báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đã “rất gần” với việc sở hữu vũ khí này vào thời điểm Israel tiến hành cuộc tấn công. Ông Trump đã yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện” và cảnh báo khả năng Mỹ can thiệp quân sự.