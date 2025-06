Iran, Israel "đấu khẩu" tại Liên hợp quốc

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani (Ảnh: EPA).

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York ngày 20/6, Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani nhấn mạnh đến thương vong dân sự do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nước này.

Ông giơ cao những bức ảnh trẻ em Iran thiệt mạng trong các vụ đánh bom. Ông chỉ trích các cuộc tấn công của Israel “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” và kêu gọi Liên hợp quốc nhanh chóng hành động.

Nhà ngoại giao Iran nói thêm: “Israel dường như đã tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục cuộc tấn công này trong nhiều ngày tùy theo nhu cầu. Chúng tôi lo ngại về các báo cáo đáng tin cậy rằng Mỹ có thể tham gia cuộc chiến này”.

Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon chỉ trích nặng nề người đồng cấp Iran, cáo buộc ông này "đóng vai nạn nhân" khi thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc duy trì luật pháp quốc tế và ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.

"Chúng tôi sẽ không dừng lại. Cho đến khi mối đe dọa hạt nhân của Iran bị phá hủy, cho đến khi cỗ máy chiến tranh của họ bị giải giáp, cho đến khi người dân của chúng tôi và của các bạn được an toàn", Đại sứ Israel Liên hợp quốc tại Danny Danon nói.

Israel và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau sau khi cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ hai và các bên được cho là đều đã cạn dần kho tên lửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ đưa ra quyết định có can thiệp quân sự vào xung đột Iran - Israel hay không trong vòng hai tuần tới.