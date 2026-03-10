Tổng thống Putin đưa ra đề xuất nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: New York Times).

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/3 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28/2.

Theo trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin là Yuri Ushakov, trong cuộc điện đàm, ông Putin đã đưa ra các đề xuất nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột liên quan đến Iran.

Ông Ushakov cho hay, Tổng thống Putin đã “đưa ra một số ý tưởng nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Iran bằng con đường chính trị và ngoại giao, bao gồm các cuộc tiếp xúc đã diễn ra với lãnh đạo các quốc gia Vùng Vịnh, Tổng thống Iran và lãnh đạo của các nước khác”.

Ông cho biết Tổng thống Trump đã “đưa ra đánh giá của mình về diễn biến của chiến dịch Mỹ - Israel”. Tuy nhiên, ông không nêu rõ đánh giá của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngoài ra, theo lời ông Ushakov, 2 nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và lưu ý rằng những bước tiến của Nga trên chiến trường nên thúc đẩy các nhà đàm phán ở Kiev tiến tới một giải pháp dàn xếp.

Ông cho biết ông Trump tin rằng việc “nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận lâu dài” là điều có lợi cho lợi ích của Mỹ.

Theo ông Ushakov, tình hình tại Ukraine hiện được đặc trưng bởi việc “quân đội Nga đang tiến quân khá thành công”. Ông nói thêm, điều này “là một yếu tố nên thúc đẩy Ukraine cuối cùng chấp nhận đi theo con đường đàm phán để giải quyết cuộc xung đột”.

Ông Ushakov cũng cho biết 2 Tổng thống còn thảo luận về tình hình ở Venezuela trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Ông mô tả toàn bộ cuộc thảo luận là “rất thực chất” và cho rằng nó “có khả năng mang ý nghĩa thực tiễn đối với công việc tiếp theo giữa 2 nước”.

“Tôi xin nói ngay rằng cuộc trao đổi mang tính công việc, rất thực chất, thẳng thắn, chắc chắn hữu ích và mang tính xây dựng, như thường thấy trong đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ", ông Ushakov nói.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm rất tốt đẹp với người đồng cấp Nga.

Ông Trump cho biết ông đã thảo luận về cuộc chiến đang leo thang ở Trung Đông và rằng ông Putin “muốn giúp đỡ”.

Ông Trump cũng gọi cuộc chiến ở Ukraine là “một cuộc chiến không có hồi kết”. Trong khi ông Trump thường nhấn mạnh những nỗ lực của mình nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trên toàn cầu, ông cũng nhiều lần thẳng thắn rằng việc đạt được hòa bình giữa Ukraine và Nga vẫn chưa thành công, điều khiến ông cảm thấy thất vọng.