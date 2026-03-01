Tổng thống Putin lên tiếng về vụ Lãnh tụ Tối cao Iran bị hạ sát

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei (Ảnh: Điện Kremlin).

Trong một công hàm gửi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích mạnh mẽ vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong cuộc không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel thực hiện.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Seyed Ali Khamenei, và các thành viên trong gia đình ông. Đây là hành động vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức của nhân loại và luật pháp quốc tế”, ông Putin nêu rõ.

Theo Tổng thống Putin, ở Nga, Lãnh tụ Tối cao Khamenei được nhớ đến như “một chính khách xuất chúng, người đã có đóng góp cá nhân to lớn vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị Nga - Iran và đưa mối quan hệ này lên tầm đối tác chiến lược toàn diện”.

“Tôi mong ông chuyển lời chia buồn và sự đồng cảm chân thành nhất của tôi đến gia đình và bạn bè của Lãnh tụ Tối cao, chính phủ và toàn thể nhân dân Iran”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Putin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga để thảo luận về tình hình xung quanh Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với ổn định và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào Iran và đưa tình hình trở lại tiến trình giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý, Nga sẵn sàng thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích, bao gồm cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, cảnh báo cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có nguy cơ leo thang thành xung đột khu vực và có thể vượt xa khỏi Trung Đông.

Rạng sáng 28/2, Mỹ và Israel đồng loạt tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran. Washington và Tel Aviv nói rằng cuộc tấn công nhằm loại bỏ mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ phía Iran.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Iran tuyên bố quốc tang tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố vụ sát hại Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei là “một cuộc chiến công khai chống lại người Hồi giáo, đặc biệt là người Shia, ở khắp mọi nơi trên thế giới”.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran coi việc đổ máu và trả thù những kẻ gây ra và chỉ huy tội ác này là nghĩa vụ và quyền chính đáng của mình, và sẽ hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn này bằng tất cả sức mạnh của mình”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.