Tổng thống Putin nêu lập trường của Nga về xung đột Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm hôm 6/3, trong đó hai bên “nhất trí tiếp tục liên lạc”.

“Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục liên lạc với phía Iran thông qua nhiều kênh khác nhau”, Điện Kremlin cho biết.

Theo TASS, đây là tuyên bố công khai đầu tiên về liên lạc ở cấp tổng thống kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2.

Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn về việc Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Ông Putin cũng nhấn mạnh lập trường của Nga về việc “cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Trung Đông và quay trở lại con đường giải quyết chính trị và ngoại giao càng sớm càng tốt”.

Tổng thống Putin cũng nói với Tổng thống Pezeshkian rằng ông đang “liên lạc thường xuyên” với lãnh đạo của các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với ổn định và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Ông Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào Iran và đưa tình hình trở lại tiến trình giải quyết bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý, Nga sẵn sàng thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích, bao gồm cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vasily Nebenzya, cảnh báo cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có nguy cơ leo thang thành xung đột khu vực và có thể vượt xa khỏi Trung Đông.

Nga cũng cảnh báo cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran có thể dẫn đến chính kết cục mà họ muốn ngăn chặn, khi có khả năng thúc đẩy cả Iran lẫn các nước Ả rập láng giềng tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng các quốc gia Ả rập cũng có thể tham gia cuộc chạy đua chế tạo bom nguyên tử. Ông cảnh báo nguy cơ hiện nay là “vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân có thể bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Ông cho biết Moscow vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Nga, đang phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nhiều lần khẳng định họ không phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình nguyên tử của họ vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Trump đã viện dẫn việc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran phủ nhận, là một trong những lý do để tiến hành các cuộc tấn công hôm 28/2, khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, châm ngòi cho cuộc chiến lan rộng khắp Trung Đông trong những ngày qua.