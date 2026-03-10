Mỹ dọa tấn công mạnh gấp 20 lần, Iran đáp trả cứng rắn

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa trong chiến dịch tấn công Iran (Ảnh: Reuters).

“Lửa và thịnh nộ có thể giáng xuống”

Trong một bình luận trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ có thể sẽ tấn công Iran "mạnh gấp 20 lần" nếu nước này cố ngăn dòng dầu đi qua eo biển Hormuz.

“Nếu Iran làm bất cứ điều gì ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải hứng chịu cho đến nay”, Tổng thống Trump viết.

Ông nói Mỹ “sẽ dễ dàng phá hủy những mục tiêu có thể bị phá hủy” khiến Iran “gần như không thể tái thiết trở lại”, đồng thời cảnh báo “lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống”.

“Tuy nhiên tôi hy vọng, và cầu nguyện, rằng điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói thêm.

Tuyên bố đưa ra không lâu sau khi ông nói rằng cuộc chiến ở Iran có thể khép lại sau vài ngày nữa. Ông cho biết, chiến dịch không kích của Mỹ gần như hoàn thành, đạt được mục tiêu đề ra là loại bỏ đáng kể năng lực quân sự của Iran.

“Tôi nghĩ cuộc chiến gần như đã hoàn tất, hầu như vậy. Họ (Iran) không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, họ cũng không còn không quân. Các tên lửa của họ giờ đã bị phân tán và gần như bị vô hiệu hóa. Máy bay không người lái của họ đang bị phá hủy khắp nơi, kể cả các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của họ. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, họ hầu như không còn gì nữa. Về mặt quân sự thì không còn gì đáng kể", ông nói.

Lời thách thức từ Iran

Đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, lực lượng vũ trang Iran đang “chờ hạm đội hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz”. IRGC cũng khẳng định việc chấm dứt xung đột “nằm trong tay Iran”.

“Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chờ hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay Gerald R. Ford”, người phát ngôn IRGC, Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, nói.

Người phát ngôn này cho biết thêm: “Ông ấy tuyên bố các tàu thương mại và quân sự đang hiện diện trong khu vực và dễ dàng đi qua eo biển Hormuz, trong khi các tàu và máy bay chiến đấu của Mỹ đã rút khỏi khu vực và hiện đóng ở khoảng cách hơn 1.000km để tránh các tên lửa và máy bay không người lái mạnh mẽ của Iran”.

Ông Naeini cảnh báo nếu các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục, Iran “sẽ không cho phép xuất khẩu dù chỉ một lít dầu nào từ khu vực này”.

Trước đó, ông Trump khẳng định eo biển Hormuz “sẽ vẫn an toàn”, đồng thời cảnh báo “cái giá phải trả sẽ không thể tính toán được” nếu Iran cố tấn công bất kỳ con tàu nào”.

Ông từng đưa ra kế hoạch điều tàu hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu “nếu cần thiết”. Trong phát biểu hôm qua, ông thậm chí cho biết, chính quyền của ông đang “nghĩ đến việc kiểm soát” eo biển này.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đã được triển khai tại Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Ả Rập, tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở Biển Đỏ.