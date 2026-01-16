Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo Iran, Israel để hạ nhiệt căng thẳng

Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin (Ảnh: AFP).

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhà lãnh đạo Nga nói về sự ổn định ở khu vực Trung Đông, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hòa giải, thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với sự tham gia của "tất cả quốc gia quan tâm".

Trong khi đó, nội dung cuộc điện đàm của Tổng thống Putin với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian chưa được công bố.

Trong một tuyên bố, Điện Kremlin chỉ cho biết động thái này cũng nhằm mục đích hạ nhiệt căng thẳng. "Tình hình khu vực rất căng thẳng. Tổng thống Nga đang thúc đẩy nỗ lực để giảm leo thang", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ.

Điện Kremlin còn cho biết sẽ sớm cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điện đàm với Tổng thống Pezeshkian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể can thiệp quân sự ở Iran nếu Tehran đàn áp mạnh tay các cuộc biểu tình bạo loạn trên toàn quốc, vốn nổ ra vào cuối tháng trước.

Các cuộc biểu tình ở Iran khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân không hài lòng với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Biểu tình sau đó lan ra nhiều địa phương ở Iran và biến thành các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh.

Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ kích động bạo loạn. Mỹ bác bỏ và nói rằng Iran đang đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ.

Năm ngoái, Israel và Mỹ đều ném bom các địa điểm hạt nhân của Iran, và Tehran đã bùng nổ cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel.

Nga đã theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, và năm ngoái Tổng thống Putin đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược 20 năm với Pezeshkian.

Dù không đề cập chi tiết về nỗ lực hòa giải hay bình luận về tình hình ở Iran hiện nay nhưng thực tế cho thấy Nga từng đề nghị làm trung gian hòa giải cho xung đột Iran - Israel hồi tháng 6/2025.

Khi được hỏi Nga có thể hỗ trợ Iran như thế nào, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Nga đã và đang hỗ trợ không chỉ Iran mà còn toàn bộ khu vực, và cho sự nghiệp ổn định và hòa bình khu vực. Điều này một phần là nhờ những nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm giúp giảm leo thang căng thẳng".