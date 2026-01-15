Tổng thống Mỹ xem xét hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả mọi sai lầm

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 14/1, khi được hỏi liệu ông có loại trừ khả năng tập kích Iran hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ vẫn không loại trừ khả năng hành động quân sự với Iran. Tuy nhiên, ông nói rằng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục chờ đợi và theo dõi.

“Không, chúng tôi sẽ theo dõi và xem tiến trình ra sao. Nhưng chúng tôi đã nhận được một tuyên bố rất tốt, rất đáng tin cậy từ những người nắm rõ tình hình. Họ nói rằng sẽ không có các vụ xử tử. Chúng tôi vừa được thông báo là sẽ không vụ có vụ xử tử nào. Tôi hy vọng điều đó là đúng, đó là một điều rất quan trọng”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ “rất tức giận” nếu chính quyền Iran tiến hành xử tử những người biểu tình, nhưng đồng thời xác nhận ông đã được thông báo rằng các vụ việc này sẽ không xảy ra.

Tình hình căng thẳng tại Iran bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái sau các cuộc biểu tình trên đường phố trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá, sau đó lan rộng ra hầu hết các thành phố lớn. Chính phủ Iran cho biết khoảng 40 nhân viên lực lượng chấp pháp đã thiệt mạng.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, kể từ ngày 8/1, các phần tử khủng bố có vũ trang đã xuất hiện trong số những người biểu tình. Ông Araghchi ngày 14/1 xác nhận chính quyền đang hoàn toàn kiểm soát tình hình, khi tiến hành hạ nhiệt các cuộc biểu tình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ can thiệp vào Iran để đối phó với tình hình bất ổn do các cuộc biểu tình gây ra.

Hãng tin Reuters ngày 14/1 dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết, một chiến dịch quân sự của Mỹ vào Iran "có vẻ chắc chắn sẽ diễn ra" và có thể bắt đầu trong vòng 24 giờ tới.

Một quan chức Israel nói với Reuters rằng Tổng thống Trump dường như đã quyết định tiến hành chiến dịch quân sự với Iran, nhưng quy mô và thời điểm vẫn chưa rõ ràng.

Iran đã cảnh báo các nước láng giềng rằng nước này sẽ có biện pháp trả đũa nếu Mỹ tấn công.

"Tehran đã thông báo với các nước trong khu vực, từ Ả rập Xê út và UAE đến Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ ở những nước này sẽ bị tấn công nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào Iran”, một quan chức cấp cao Iran cho biết.

Tư lệnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Pakpour ngày 14/1 tuyên bố Lực lượng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để đáp trả các cuộc tấn công.

“Lực lượng của chúng tôi đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất để đáp trả một cách dứt khoát bất kỳ sai lầm nào của đối phương”, ông Pakpour nói.

Ông Pakpour nhấn mạnh các hành động của Israel và Mỹ trên lãnh thổ Iran “sẽ không bao giờ bị lãng quên và sẽ được đáp trả vào thời điểm thích hợp”.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Đại sứ quán Anh tại Tehran thông báo tạm thời đóng cửa. Hàng loạt quốc gia, trong đó có Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan, đã kêu gọi công dân rời khỏi Iran ngay lập tức.

Một số nguồn tin tiết lộ Mỹ và Anh đã rút một số quân nhân khỏi căn cứ quân sự Al Udeid ở Qatar, trong bối cảnh Iran dọa nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

NBC đưa tin dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã bắt đầu “sơ tán hàng trăm binh sĩ” khỏi Al Udeid. NBC cho biết các binh sĩ đang được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm trong trường hợp cuộc tấn công của Mỹ gây ra sự trả đũa từ Iran.

Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ Al Udeid hồi tháng 6 năm ngoái, sau các cuộc tập kích của Mỹ vào cơ sở làm giàu uranium của Iran. Vào thời điểm đó, các binh sĩ Mỹ đã được nhanh chóng rút khỏi căn cứ này trước khi các cuộc tấn công vào Iran diễn ra.