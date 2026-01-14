Iran dọa tấn công, Mỹ rút quân khỏi các căn cứ trọng yếu ở Trung Đông

Lực lượng Mỹ tại Iraq (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 14/1 cho biết Washington đang rút một số quân nhân khỏi các căn cứ trọng yếu tại Trung Đông như một biện pháp phòng ngừa trước tình hình căng thẳng khu vực leo thang.

Ba nhà ngoại giao cho biết một số nhân sự đã được khuyến cáo rời khỏi căn cứ không quân chính của Mỹ ở Qatar, mặc dù chưa có dấu hiệu về một cuộc sơ tán quân sự quy mô lớn.

Thông tin trên được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran đã cảnh báo các nước láng giềng, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân rằng, họ sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington hành động quân sự với Iran.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin, một số quân nhân Mỹ đã nhận được lệnh sơ tán khỏi căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar.

Theo một quan chức Mỹ, một số nhân viên tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đã được khuyến cáo rời đi, khi chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc hành động quân sự chống lại Iran.

Quan chức này cho biết, chỉ thị yêu cầu một số nhân viên rời khỏi căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar là một “biện pháp phòng ngừa” trước những căng thẳng hiện tại trong khu vực.

Căn cứ ở Qatar đã bị Iran nhắm mục tiêu vào tháng 6 năm ngoái sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Khi Tổng thống Trump đang cân nhắc các cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, căn cứ này - nơi đóng quân của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ - một lần nữa có thể trở thành mục tiêu của Iran.

Mỹ đã thực hiện các bước để sơ tán căn cứ này vào tháng 6 năm ngoái trong cuộc chiến Israel - Iran, trước khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã yêu cầu các đồng minh của Mỹ trong khu vực ngăn Washington tấn công Iran.

Theo quan chức Iran này, "Tehran đã nói với các nước trong khu vực, từ Ả rập Xê út và UAE đến Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ ở những nước đó sẽ bị tấn công" nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào Iran.

Quan chức Iran tiết lộ các cuộc liên lạc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tạm dừng.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump liên tục đưa ra cảnh báo với Iran. Ông tuyên bố, Mỹ sẵn sàng can thiệp nếu chính quyền Iran dùng vũ lực để đối phó làn sóng biểu tình đang lan rộng trong nước.

Cuối tuần trước, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền của ông đang cân nhắc “một số lựa chọn rất cứng rắn", bao gồm khả năng hành động quân sự chống lại Iran, và rằng Tehran đang “bắt đầu” vượt qua lằn ranh đỏ của Mỹ.

Trong khi còn nhiều tranh cãi về việc Mỹ có nên can thiệp quân sự vào Iran hay không, Tổng thống Trump hôm 12/1 thông báo sẽ áp thuế 25% với bất cứ quốc gia nào làm ăn với Iran. Động thái này được cho là nhằm gây sức ép kinh tế lên Tehran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ngoại giao vẫn là cách tiếp cận được ưu tiên trong quan hệ của Mỹ với Iran, dù chính quyền Tổng thống Trump không loại trừ các lựa chọn quân sự nếu cần thiết.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Mỹ và một số nước đã kêu gọi công dân rời khỏi Iran ngay lập tức.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột, thậm chí ở mức cao hơn cuộc chiến 12 ngày với Israel năm ngoái.

Mỹ hiện có khoảng 1.000 căn cứ quân sự trên toàn cầu, với hơn 170.000 binh sĩ triển khai tại hơn 80 quốc gia. Tại Trung Đông, các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Oman, Ả rập Xê út, Syria, Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar và Kuwait.