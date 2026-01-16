Mỹ để ngỏ mọi phương án hành động, Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/1, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz tuyên bố Washington đứng về phía “những người dân Iran dũng cảm”, và Tổng thống Donald Trump “đã nói rõ rằng mọi phương án đều được đưa ra xem xét để chấm dứt chết chóc”.

Ông Waltz nhấn mạnh “Tổng thống Trump là người hành động, chứ không chỉ nói suông”.

Đại sứ Mỹ cũng bác bỏ các cáo buộc của Iran cho rằng các cuộc biểu tình là “âm mưu của nước ngoài nhằm mở đường cho hành động quân sự”.

Tổng thống Trump nhiều lần để ngỏ khả năng hành động quân sự để đối phó với căng thẳng ở Iran, trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng tại quốc gia Trung Đông này. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo có thể can thiệp vào Iran nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng

Tuy nhiên, vào ngày 14/1, Tổng thống Trump dường như dịu giọng hơn, thể hiện lập trường chờ đợi và quan sát tình hình ở Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông được thông báo rằng, các hành động kiểm soát biểu tình tại Iran đã dừng, do vậy ông sẽ theo dõi và xem xét khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự.

Về phần mình, Phó Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Gholamhossein Darzi tuyên bố Iran không tìm kiếm sự leo thang hay đối đầu, đồng thời cáo buộc Đại sứ Mỹ Mike Waltz đã cố tình đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm che giấu sự can thiệp của Mỹ vào tình hình căng thẳng ở Iran.

“Tuy nhiên, bất kỳ hành động gây hấn nào - dù trực tiếp hay gián tiếp - đều sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn, tương xứng và hợp pháp. Đây không phải là lời đe dọa, mà là tuyên bố về thực tế pháp lý”, ông phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia kêu gọi Mỹ “tỉnh táo”, tránh leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi “kiềm chế tối đa trong thời điểm nhạy cảm và kêu gọi tất cả các bên tránh mọi hành động có thể dẫn đến thêm thương vong hoặc châm ngòi cho sự leo thang rộng hơn trong khu vực”.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Đại sứ quán Anh tại Tehran thông báo tạm thời đóng cửa. Hàng loạt quốc gia, trong đó có Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan, đã kêu gọi công dân rời khỏi Iran ngay lập tức.

Một số nguồn tin tiết lộ Mỹ và Anh đã rút một số quân nhân khỏi căn cứ quân sự Al Udeid ở Qatar, trong bối cảnh Iran dọa nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công vào căn cứ Al Udeid hồi tháng 6 năm ngoái, sau các cuộc tập kích của Mỹ vào cơ sở làm giàu uranium của Iran. Vào thời điểm đó, các binh sĩ Mỹ đã được nhanh chóng rút khỏi căn cứ này trước khi các cuộc tấn công vào Iran diễn ra.