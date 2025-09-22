Tổng thống Vladimir Putin: Nga đủ khả năng đối phó với mọi mối đe dọa

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 22/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào ngày 22/9, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo "mối nguy hiểm cực độ về việc tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục xấu đi", đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục diễn ra.

Ông Putin nói thêm rằng mặc dù Nga đã đưa ra "những ý tưởng cụ thể" để điều chỉnh tình hình này, nhưng "những cảnh báo và sáng kiến ​​của Nga không nhận được phản hồi rõ ràng".

“Chắc chắn Nga có đủ khả năng đối phó với bất kỳ mối đe dọa hiện hữu hay mới xuất hiện nào. Chúng tôi sẽ đáp trả không phải bằng tuyên bố, mà bằng các biện pháp quân sự và kỹ thuật", ông Putin cảnh báo.

Nhà lãnh đạo Nga đề cập đến quyết định của Moscow về việc đơn phương hủy bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ vào tháng trước, mô tả đây là "một bước đi bắt buộc" do nhu cầu đối phó với các kế hoạch triển khai tên lửa do Mỹ và các nước phương Tây khác sản xuất tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga không quan tâm đến việc gây hấn và phô trương sức mạnh.

"Chúng tôi tin tưởng vào mức độ tin cậy và hiệu quả của các lực lượng răn đe quốc gia, nhưng đồng thời chúng tôi không quan tâm đến việc leo thang căng thẳng hoặc thúc đẩy chạy đua vũ trang”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn ưu tiên "các biện pháp chính trị và ngoại giao để duy trì hòa bình quốc tế, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, không chia cắt an ninh và cùng xem xét lợi ích”.

Theo Tổng thống Putin, do những động thái leo thang căng thẳng của phương Tây trong những năm gần đây, nền tảng của mối quan hệ xây dựng và hợp tác giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã bị xói mòn đáng kể.

Ông nhấn mạnh rằng hệ thống các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, từ lâu đã đóng vai trò là yếu tố ổn định và góp phần vào sự ổn định toàn cầu cũng như an ninh quốc tế.

Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) thêm một năm vì lợi ích của việc không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, cũng như việc thúc đẩy đối thoại với Washington về các bước tiếp theo nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẵn sàng làm như vậy.

"Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn trong hiệp ước New START thêm một năm kể từ ngày 5/2/2026", ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga cho biết sáng kiến ​​này "có thể đóng góp đáng kể vào việc tạo ra bầu không khí thuận lợi cho đối thoại chiến lược thực chất với Mỹ".

"Chúng tôi tin rằng biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ hành động theo cách tương tự và không thực hiện các bước làm suy yếu hoặc vi phạm năng lực răn đe hiện có”, ông Putin nói thêm.

Hiệp ước New START được Mỹ và Nga ký kết vào tháng 4/2010 và sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026. Đây là thỏa thuận kiểm soát vũ khí còn hoạt động duy nhất giữa hai cường quốc hạt nhân kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào năm 2019.

Hiệp ước New START đặt giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân mỗi bên được triển khai, cũng như các phương tiện mang những khí tài này. Theo hiệp ước, Moscow và Washington cam kết triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân.

Ngoài ra, mỗi bên không được vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân được triển khai. Tổng số phương tiện vận chuyển hạt nhân chiến lược không được vượt quá 800.