Nga gửi thông điệp tới Mỹ trước cuộc gặp của hai Tổng thống

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi không bao giờ lên kế hoạch trước. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có lập luận, chúng tôi có lập trường rõ ràng, dễ hiểu. Chúng tôi sẽ nêu rõ điều đó”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với kênh truyền hình Rossiya-24 trước khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra tại Alaska vào ngày 15/8.

"Rất nhiều việc đã được thực hiện trong các chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Tổng thống Putin cũng đã nói về vấn đề này. Ông Witkoff đã phát biểu thay mặt Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi rất hữu ích này vào ngày mai", ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov là một thành viên trong phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin tới Alaska để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Ngoài Ngoại trưởng Lavrov, phái đoàn Nga tới Alaska còn có Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Đặc phái viên Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với các nước Kirill Dmitriev.

Đặc phái viên Kirill Dmitriev cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới. Ông cho biết Nga kỳ vọng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và là cơ hội để truyền đạt lập trường của Moscow tới phía Mỹ.

"Một cuộc gặp gỡ quan trọng. Tất nhiên, đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng đối với toàn thế giới. Và điều quan trọng là đối thoại phải được tiếp tục. Chúng tôi hy vọng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Có rất nhiều thông tin sai lệch về Nga, và tất nhiên, đây là một cơ hội quan trọng để truyền đạt trực tiếp và rõ ràng lập trường của Nga tới phía Mỹ", ông Dmitriev nói về những kỳ vọng đối với cuộc gặp sắp tới của hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

Bình luận về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepashin cho biết không có gì thay thế được ngoại giao trực tiếp, đặc biệt là giữa các nhà lãnh đạo đã có mối quan hệ tốt đẹp.

"Điều quan trọng là Tổng thống Nga phải đích thân trình bày lập trường của Nga với Tổng thống Trump", ông Stepashin nói với hãng tin Sputnik.

Ông Stepashin nhắc lại rằng ông Putin và ông Trump có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp và chính ông Trump cũng đã nhấn mạnh điều này.

Theo cựu Thủ tướng Nga, những cái bắt tay và đàm phán trực tiếp có giá trị hơn các bản ghi nhớ hoặc cuộc điện thoại.

"Tiếp theo, theo tôi hiểu, một cuộc gặp với phía Ukraine sẽ được sắp xếp”, ông Stepashin nhận định.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, một thành viên trong phái đoàn Nga, cho biết chủ đề chính của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đề cập đến "những nhiệm vụ rộng hơn nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất hiện nay".

“Đặc biệt, việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm quan hệ thương mại và kinh tế, sẽ được thảo luận. Tiềm năng của chúng chưa được khai thác triệt để”, ông Ushakov nói.

Về phần mình, Tổng thống Trump tin rằng Tổng thống Putin bước vào hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine.

Tổng thống Trump coi hội nghị thượng đỉnh này như một bước chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai có cả sự tham gia của Tổng thống Ukraine nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa 2 nước láng giềng.