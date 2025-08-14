Ông Putin nói về triển vọng đạt thỏa thuận với Mỹ trước khi gặp ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Ngày 14/8, trước khi lên đường đến Alaska dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì một cuộc họp với các thành viên trong nhóm đàm phán sẽ tháp tùng ông tại hội nghị.

Các thành viên trong phái đoàn Nga sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov.

Tại cuộc họp, ông cũng nhấn mạnh: “Theo tôi, chính quyền Mỹ đang nỗ lực khá mạnh mẽ và chân thành nhằm tạo ra những điều kiện lâu dài cho hòa bình giữa 2 nước chúng ta, ở châu Âu, và trên toàn thế giới”.

Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng hòa bình sẽ được củng cố nếu Nga và Mỹ “đạt được các thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược ở các giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán”.

Ông Putin không loại trừ khả năng trong giai đoạn tiếp theo của các cuộc tiếp xúc với Mỹ, 2 bên có thể là đạt được các thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, hay còn gọi là New START, được Mỹ và Nga ký kết vào tháng 4/2010. Tuy nhiên, sau đó, quan hệ giữa 2 nước suy giảm nghiêm trọng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 với Nga, vốn cấm các loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km, cũng như Hiệp ước Bầu trời Mở năm 1992, cho phép các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ của nhau.

Nga cũng rút khỏi các hiệp ước này và cáo buộc Mỹ đang phá vỡ hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Tháng trước, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng nối lại đàm phán với Nga nhằm duy trì các giới hạn hiện có đối với vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh New START sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2/2026.

“Đó không phải là một thỏa thuận mà bạn muốn để nó hết hạn. Chúng tôi đang bắt đầu làm việc về vấn đề này. Khi bạn dỡ bỏ các giới hạn về hạt nhân, đó là một vấn đề lớn”, ông Trump nói.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh “đối thoại giữa Nga và Mỹ về kiểm soát vũ khí là cần thiết, đặc biệt liên quan đến ổn định chiến lược”. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ, điều này đòi hỏi phải có “mức độ tin cậy phù hợp”, gắn liền với việc bình thường hóa quan hệ song phương vốn bị gián đoạn dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từ năm 2022.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tới tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson của Không quân Mỹ ở bang Alaska của Mỹ. Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp riêng trước khi 2 phái đoàn hội đàm.

Chủ đề trung tâm của hội nghị thượng đỉnh sẽ là giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine cũng như các vấn đề liên quan đến hợp tác Nga - Mỹ, an ninh, kinh tế toàn cầu.