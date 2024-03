Tổng thống Pháp cảnh báo Nga không đổ lỗi cho Ukraine về vụ khủng bố

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Pháp có thông tin tình báo rằng "chính một nhánh của IS đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công (khủng bố nhằm vào Nga)", Tổng thống Macron tuyên bố hôm 25/3.

Ông nói rằng, nhóm khủng bố này đã từng vài lần tấn công nhằm vào lãnh thổ Pháp.

Ngoài ra, ông Macron cảnh báo Nga không nên "lợi dụng" cuộc tấn công để đổ lỗi cho Ukraine. Ông cho rằng, động thái này sẽ "hoang mang và phản tác dụng".

IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà hát Crocus City, Moscow hôm 22/3 làm 137 người thiệt mạng.

Nga tới nay vẫn đang điều tra về vụ việc và đã bắt được các nghi phạm. Moscow chưa đưa ra bất cứ kết luận gì về vụ việc, chưa bình luận về tuyên bố của IS.

Nga cho biết đã bắt được nghi phạm khi những phần tử này định chạy trốn sang biên giới Ukraine. Cơ quan an ninh Nga nghi ngờ những tay súng này có "mối liên hệ" với phía Ukraine ở bên kia biên giới.

Ukraine bác bỏ những thông tin này, tuyên bố họ không có liên quan tới vụ tấn công khủng bố.

Mỹ cũng khẳng định ISIS-K, một nhóm chân rết của IS, là thủ phạm duy nhất của vụ việc, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này.

Sau vụ việc, ông Macron cho biết Paris đã đề nghị các cơ quan an ninh của Nga "tăng cường hợp tác", đồng thời nói thêm rằng Pháp sẽ có liên hệ với Nga ở "cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng" liên quan tới hoạt động chống khủng bố thay vì đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Pháp đã không trao đổi với ông Putin kể từ khi ông thực hiện một loạt cuộc điện đàm vào năm 2022 để thuyết phục Tổng thống Nga khép lại chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Macron nói: "Chúng tôi sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào và liệu những ngày hoặc tuần tới có phù hợp cho một cuộc trao đổi cá nhân (với ông Putin) hay không".

Ngày 24/3, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết: "Vì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Moscow và do các mối đe dọa đối với đất nước, chúng tôi quyết định nâng báo động an ninh lên mức cao nhất".

Cơ chế này cho phép Pháp thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.

Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn chính sách đối ngoại của EU Peter Stano ngày 25/3 cho biết, Liên minh châu Âu đã đình chỉ hợp tác an ninh với Nga nhưng sẵn sàng nối lại đối thoại về cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện ngày 22/3.

"Chúng tôi rất rõ ràng khi lên án những gì đã xảy ra ở Moscow, chắc chắn đó là một cuộc tấn công khủng bố. Nếu Nga đưa ra một đề xuất đáng tin cậy, dựa trên cơ sở hợp lý và tôn trọng các quy tắc quốc tế thì Liên minh châu Âu có thể sẽ đồng ý (nối lại hợp tác chống khủng bố với Nga)", ông Stano cho biết.