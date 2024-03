Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất (Ảnh: Reuters).

Phát biểu sau cuộc họp của Tổng thống Emmanuel Macron với các quan chức an ninh và quốc phòng ngày 24/3, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết: "Vì Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Moscow và do các mối đe dọa đang đè nặng lên đất nước, chúng tôi quyết định nâng báo động an ninh lên mức cao nhất: tấn công khẩn cấp".

Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 nấc, nấc cao nhất sẽ được kích hoạt sau một cuộc tấn công ở Pháp hoặc nước ngoài hoặc khi mối đe dọa về một cuộc tấn công được coi là sắp xảy ra.

Cơ chế này cho phép thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.

Quyết định của Pháp đưa ra không lâu sau vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô Moscow (Nga) hôm 22/3. Một nhóm có vũ trang đã xả súng và phóng hỏa nhà hát Crocus City, khiến ít nhất 137 người chết, gần 150 người bị thương.

IS ngay sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố các hình ảnh, video để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Trong khi đó, Moscow không loại trừ nghi vấn Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ.