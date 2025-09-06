Tổng thống Nga: Khó đạt thỏa thuận với Ukraine về các vấn đề quan trọng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các vấn đề then chốt là điều không thể.

"Tôi đã nhiều lần nhắc lại rằng tôi sẵn sàng đối thoại với ông Zelensky. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ mang lại hiệu quả. Vì sao? Bởi vì việc đạt được thỏa thuận về những vấn đề quan trọng gần như không thể vào lúc này. Ngay cả khi có ý chí chính trị, thì các rào cản pháp lý và kỹ thuật vẫn ngăn cản tiến trình đó”, ông Putin nói.

Ông giải thích thêm rằng, theo hiến pháp Ukraine, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến lãnh thổ đều phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý.

"Để tổ chức trưng cầu dân ý, thiết quân luật phải được dỡ bỏ (ở Ukraine), vì không thể tiến hành trong thời gian thiết quân luật. Khi thiết quân luật được dỡ bỏ, bầu cử tổng thống phải được tổ chức ngay lập tức. Sau cuộc trưng cầu dân ý, bất kể kết quả ra sao, quyết định cuối cùng phải do Tòa án Hiến pháp đưa ra. Tuy nhiên, hiện nay Tòa án Hiến pháp không hoạt động”, chủ nhân Điện Kremlin cho biết.

Các quan chức Ukraine và châu Âu liên tục kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình thiện chí giữa Kiev và Moscow.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ những yêu cầu này, đề nghị Ukraine trước tiên phải đưa ra những nhượng bộ như rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đó, cam kết không gia nhập liên minh quân sự.

Tổng thống Zelensky từng tuyên bố, ông chỉ thảo luận về vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Putin. Ông cũng nhiều lần kêu gọi tổ chức một cuộc hội đàm vô điều kiện với nhà lãnh đạo Nga.

Một cuộc gặp song phương tiềm năng giữa ông Putin và ông Zelensky là một trong những mục tiêu của Tổng thống Donald Trump với nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Điện Kremlin ngày 5/9 xác nhận Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Zelensky đến Moscow để đàm phán. Ông Putin cho rằng Moscow sẽ là nơi thích hợp nhất cho một cuộc gặp có thể diễn ra với nhà lãnh đạo Ukraine nếu Kiev thực sự mong muốn đối thoại.

“Lần tới, nếu ai đó thực sự muốn gặp chúng tôi, chúng tôi đã sẵn sàng. Địa điểm phù hợp nhất cho việc này chính là thủ đô nước Nga, thành phố anh hùng Moscow. Xin mời ông ấy đến, chúng tôi sẽ đảm bảo điều kiện làm việc và an ninh 100%”, Tổng thống Putin nói.

Tuy nhiên, Ukraine coi đề xuất này là "không thể chấp nhận được", cho rằng Moscow đang tìm cách trì hoãn một cuộc gặp như vậy.