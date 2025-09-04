Kiev lên tiếng về khả năng Tổng thống Nga, Ukraine đàm phán ở Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến thủ đô Moscow của Nga để đàm phán các điều khoản hòa bình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho biết ít nhất 7 quốc gia sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Trước đó, Hungary, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ là những quốc gia từng tuyên bố sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

"Đây là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất cứ lúc nào", ông Sibiga cho biết.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine đã bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Moscow. Theo ông, Moscow vẫn gây khó khăn khi đưa ra đề xuất mà Kiev khó có thể chấp nhận được về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô của Nga.

Ngoại trưởng Sibiga cũng kêu gọi "tăng cường áp lực" lên Nga.

Theo Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị ông tổ chức một cuộc gặp như vậy tại hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo ở Alaska vào tháng trước.

"Nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể đến Moscow và một cuộc gặp sẽ diễn ra", Tổng thống Putin đề xuất.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng nhắc lại mối lo ngại về tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine và liệu cuộc gặp này có thực sự "ý nghĩa" hay không.

Ông Putin cho biết nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu và không có cơ chế pháp lý nào để gia hạn nhiệm kỳ tại Ukraine.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh đến tính chính danh của ông Zelensky khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024.

Về phần mình, ông Zelensky cũng kêu gọi đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga dưới bất cứ hình thức nào và vô điều kiện. Theo ông, đây là cách hiệu quả nhất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Moscow sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky nhưng "ai sẽ ký vào thỏa thuận từ phía Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29/8 cho biết Tổng thống Putin “không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp” với Tổng thống Zelensky, nhưng ông tin rằng bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào cũng phải được “chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn thiện các công việc cơ bản, trước tiên cần được thực hiện ở cấp chuyên gia”.

Nga nhấn mạnh rằng để có một nền hòa bình lâu dài, Ukraine phải công nhận thực tế lãnh thổ mới, bao gồm các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, đồng thời từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp Le Point được công bố hôm 3/9, Tổng thống Zelensky cho biết một kịch bản tương tự Hàn Quốc có thể xảy ra ở Ukraine, khi không có hiệp ước hòa bình thực sự nào được ký kết sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhưng Hàn Quốc vẫn phát triển thịnh vượng.

"Bạn đang hỏi tôi liệu một kịch bản như vậy có thể xảy ra ở Ukraine hay không? Câu trả lời của tôi là mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cần lưu ý rằng Hàn Quốc có một đồng minh quan trọng: Mỹ, quốc gia sẽ không cho phép Triều Tiên hành động quân sự với nước này. Vì vậy, mọi thứ đều mang tính tương đối: Hàn Quốc vẫn chấp nhận rủi ro”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo ông Zelensky, Ukraine quyết tâm đạt được những đảm bảo an ninh đáng tin cậy, chẳng hạn hệ thống Patriot mà Hàn Quốc đang có.

"Một bản sao chép giống hệt mô hình Hàn Quốc khó có thể phù hợp với Ukraine về mặt an ninh. Tuy nhiên, mô hình kinh tế của họ là một ví dụ điển hình”, nhà lãnh đạo Ukraine nhận định.