Tổng thống Mỹ nêu lý do chưa thể giúp chiến sự Nga - Ukraine chấm dưt

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lý do khiến xung đột chưa thể khép lại giữa Nga và Ukraine là cứ khi một bên sẵn sàng kết thúc chiến sự thì bên kia lại nói không.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump một lần nữa nói rằng ông đã giúp chấm dứt 8 cuộc chiến, đồng thời cho biết chưa có tổng thống nào trước đó giải quyết được dù chỉ một cuộc.

“Tôi không biết nữa. Hãy suy nghĩ mà xem. Tôi đã giải quyết 8 cuộc. Lý do tôi làm được là vì với tôi việc đó khá dễ. Và tôi không làm vì Giải Nobel (Hòa bình). Tôi làm vì tôi đang cứu rất nhiều mạng người", Tổng thống Mỹ nói.

Ông nói thêm rằng ông vẫn đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tôi đang cố gắng giải quyết cuộc chiến giữa Nga, Ukraine. Khi Nga sẵn sàng thì Ukraine lại chưa. Khi Ukraine sẵn sàng thì Nga lại xong rồi. Nhưng trung bình họ đang mất 25.000 người mỗi tháng. Và tôi đang cố gắng kết thúc chuyện đó", ông Trump nói.

Nga và Ukraine chưa bình luận về con số thương vong mà ông Trump nêu ra.

Trước khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong vòng 24 giờ.

Kể từ khi trở lại cầm quyền, điều này chưa xảy ra, nhưng trong năm qua, người đứng đầu Nhà Trắng đã tích cực tìm kiếm các lối thoát cho tình hình.

Chỉ mới tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng Nga “đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận”, đồng thời cho rằng “Ukraine kém sẵn sàng hơn để đạt thỏa thuận”.

Mỹ đã đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, sau đó được rút xuống còn 20 điểm. Bên cạnh đó, công việc xây dựng một văn bản về các bảo đảm an ninh và một kế hoạch thịnh vượng cho Ukraine vẫn đang tiếp tục.

Nga và Ukraine vẫn còn những khúc mắc chính trong vấn đề lãnh thổ. Việc 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung khiến cho các nỗ lực đàm phán trở nên thách thức hơn. Theo giới quan sát, cả 2 phía đều đang cố gắng tạo ra lợi thế lớn hơn trên chiến trường, vì điều đó sẽ nâng cao vị thế của họ trên bàn đàm phán.

Trong khi đó, hôm 20/1, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, thông báo đã có tiến triển hướng tới việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine, đồng thời bày tỏ sự lạc quan thận trọng về vấn đề này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa thể nói hòa bình sẽ đến vào ngày mai hay là điều chắc chắn.

Trong một diễn biến có liên quan, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã gặp đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, tại Davos vào ngày 20/1 để thảo luận về kế hoạch hòa bình ở Ukraine, trong đó cả 2 bên đều mô tả các cuộc trao đổi là mang tính xây dựng.

Theo một nguồn tin, cuộc gặp kéo dài khoảng hai giờ. Ông Witkoff cho biết cuộc gặp “rất tích cực”, theo hãng truyền thông nhà nước Nga RIA.

Ông Dmitriev cũng gọi cuộc đối thoại là “mang tính xây dựng” và cho rằng “ngày càng có nhiều người hiểu được tính đúng đắn” trong lập trường của Nga.