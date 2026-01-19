Nga bứt tốc cỗ máy quân sự, Ukraine xoay sở "ăn miếng, trả miếng"

Xác của một UAV Nga (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất vũ khí, trong đó có mục tiêu đạt 1.000 UAV mỗi ngày.

"Chúng tôi thấy cường độ hoạt động quân sự gia tăng, số lượng các cụm lực lượng tấn công của đối phương tăng lên, cũng như sự gia tăng trong sản xuất vũ khí tấn công, tên lửa và UAV", ông Syrskyi nhận định.

“Hiện tại, đối phương mỗi ngày sản xuất 404 UAV Shahed do Iran thiết kế với nhiều biến thể khác nhau. Và kế hoạch là còn tăng thêm. Đối phương dự định đẩy mạnh đáng kể sản lượng, lên tới 1.000 UAV mỗi ngày", ông cho biết.

Theo ông, quân đội Ukraine phải làm “mọi thứ để phá vỡ các kế hoạch này và gây tổn thất, buộc đối phương từ bỏ ý định của họ, đồng thời tạo ra các điều kiện để tiến hành đàm phán vì không ai ký kết thỏa thuận với một bên yếu thế”.

Tướng Syrskyi cũng nói về chiến thuật “tấn công tầm sâu” của quân đội Ukraine, mà ông mô tả là “điểm mạnh của chúng tôi”, đã đánh trúng 719 mục tiêu và gây thiệt hại 15 tỷ USD, chủ yếu đối với ngành dầu mỏ của Nga.

Nga chưa bình luận về các con số mà Ukraine cung cấp.

Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhanh chóng phát triển năng lực sản xuất UAV để đối phó với lực lượng áp đảo về tiềm lực quân sự. Lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang đạt được đà tiến trên nhiều mặt trận.

Các lãnh đạo quân sự Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển “UAV đánh chặn” như biện pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất để đối phó các cuộc tấn công UAV của Nga, thay vì sử dụng tên lửa.

Tướng Syrskyi thừa nhận Nga có khả năng huy động số lượng binh sĩ lớn hơn nhiều để triển khai cho các đơn vị, nhưng cho biết các chỉ số huy động của Ukraine đã được cải thiện trong những tháng gần đây.

“Tôi có thể nói thế này: con số của chúng tôi hiện đã cải thiện nhiều so với, chẳng hạn, 7 tháng trước", ông nói.

Theo ông, sự cải thiện này đến từ hoạt động hiệu quả hơn của các trung tâm tuyển quân và huấn luyện, cũng như “trong cách làm việc với con người, bởi chúng tôi hiểu rằng, trước hết, các vấn đề nảy sinh ở nơi không có sự đối xử nhân văn đúng mực đối với những người được huy động”.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine, trong tuần qua phóng hơn 1.300 UAV tấn công, khoảng 1.050 bom dẫn đường thả từ trên không và 29 tên lửa các loại, trong khi các lực lượng Ukraine phải làm việc suốt ngày đêm để khôi phục điện và sưởi ấm sau các đợt tập kích.

“Tình hình hệ thống năng lượng vẫn rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ để khôi phục nhanh nhất có thể”, ông nói. Theo ông Zelensky, quy mô các cuộc tấn công cho thấy Ukraine vẫn cần hệ thống phòng không mạnh hơn, đặc biệt là bổ sung thêm tên lửa đánh chặn.

Ông cũng cảm ơn các đối tác quốc tế vì sự ủng hộ liên tục, nhấn mạnh rằng hợp tác là điều thiết yếu để bảo vệ sinh mạng người dân và củng cố an ninh của Ukraine.